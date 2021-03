Espoon ja lähialueiden matkailuyritykset kehittävät ympäristöohjelmiaan

Visit Espoon keskeinen tehtävä on edistää ja kehittää matkailua sekä kokous- ja kongressitoimintaa Espoossa. Matkailuun, kulttuuriin sekä kokous- ja kongressitoimintaan liittyvien markkinointipalvelujen tuottaminen on ydinosaamistamme. Matkailukohteiden, -tuotteiden ja -tapahtumien markkinoinnissa teemme tiivistä ja aktiivista yhteistyötä matkailuyritysten kanssa.

Visit Espoo on osa Espoon kaupungin omistamaa markkinointiyhtiötä, Enter Espoo Oy:tä. Enter Espoon tärkein tehtävä on houkutella yrityksiä, investointeja ja vierailijoita Espooseen sekä auttaa toimijoita menestymään innovaatio- ja matkailuekosysteemeissä. Yhtiön palvelut on kehitetty auttamaan matkailualan toimijoita ja innovaatioympäristössä toimivia yrityksiä löytämään kumppaneita, asiakkaita sekä kasvun mahdollisuuksia. Enter Espoon tavoitteena on saada lisää työpaikkoja, verotuloja ja kestävää kasvua Espooseen, yhtiön kumppaneille sekä koko Suomelle.

enterespoo.fi

visitespoo.fi