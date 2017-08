Espoon ja Vantaan koululaisille varaslähtö talviaikatauluihin 10.8.

Kaksi uutta HSL-lippuautomaattia helpottamaan ruuhkia lentoasemalla 27.7.2017 13:46 | Tiedote

Helsinki-Vantaan lentoasemalla on otettu tänään käyttöön kaksi HSL-kertalippuautomaattia. Paikalle on pestattu matkustajia avustamaan opastajia ruuhkaisimman matkustajasesongin ajaksi. Lisäksi matkustajainformaation parantamiseksi on kartoitettu käytettävissä olevat paikat.