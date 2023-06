Espoon ja Vantaan välillä aloittaa 14.8. kaksi uutta runkobussilinjaa ja Espoon bussilinjoille tulee myös muita muutoksia

Espoon ja Vantaan väliä liikennöi 14.8. alkaen kaksi uutta runkolinjaa. Linjaa 520 ajetaan reittiä Matinkylä - Leppävaara - Martinlaakso ja linjaa 530 reittiä Matinkylä - Espoon keskus - Myyrmäki.

Uudet runkolinjat vahvistavat Espoon aluekeskusten välisiä yhteyksiä sekä seudullista liikennettä Espoon ja Vantaan aluekeskusten välillä. Runkolinjojen liikenne on metromaisen täsmällistä ja tiheää, joten kyytiin pääsee ilman pitkää odotusta ja aikatauluihin katsomatta.

Runkolinjoilla matkustaminen on helppoa ja sujuvaa, sillä runkobusseissa on avorahastus eli sisään voi nousta myös keskiovista näyttämättä matkalippua kuljettajalle.

Runkolinjat muuttavat muiden bussien reittejä

Runkolinjan 520 aloitus vaikuttaa etenkin Olarin ja Karamalmin bussilinjoihin. Bussilinjan 555 liikenne päättyy. Hämevaaran ja Leppävaaran väliltä poistuvaa palvelua korvaa nykyisen linjan 522 lisäksi uusi linjavariantti 522B. Linjojen 202, 335 ja 544 reitit muuttuvat. Linjojen 532 ja 543 liikenne päättyy.

Runkolinjan 530 perustaminen vaikuttaa etenkin Espoon keskuksen eteläpuolisten alueiden eli Suvelan, Sunan ja Tuomarilan bussilinjoihin. Linjojen 224 ja 531 reitit muuttuvat. Linjojen 134, 136, 531B ja 565(B) liikenne päättyy.

Runkolinjan 530 bussit eivät käytä Espoon keskuksen ja Myyrmäen välillä kaikkia niitä pysäkkejä, joita linja 565(B) on käyttänyt. Liikennettä on tällä tavoin mahdollista nopeuttaa, mikä on runkolinjojen perustamisen tärkeimpiä tavoitteita.

Pysäkit, jotka jäävät pois 530 runkolinjan käytöstä, ovat vähän käytettyjä. Kävelymatkat pysäkeille pysyvät kaikkialla kohtuullisina eikä miltään pysäkiltä lopu liikenne kokoaan.

Uusi poikittaislinja 523 Westendistä Leppävaaraan

Uutta poikittaislinja 523 ajetaan 14.8. alkaen Westendinasemalta Tapiolan kautta Leppävaaraan. Bussit kulkevat reittiä Westendinkatu–Etelätuulentie–Merituulentie–Tapiolantie–Kehä I.

Linja 523 tarjoaa nopean yhteyden Tapiolan ja Leppävaaran aluekeskusten välille. Se korvaa runkolinjalta 550 poistuvaa yhteyttä Leppävaarasta Tapiolaan ja Westendinasemalle.

Runkobussilinjan 550 päätepysäkki siirtyy Westendinasemalta Keilaniemeen 14.8. alkaen. Linjaa 550 liikennöidään pikaraitiolinjan 15 rinnalla niin kauan, kunnes ratikkalinjalle tulee riittävästi kalustoa, jotta sen liikennettä voidaan tihentää aloituksesta.

Pikaraitotielinjan 15 liikenne alkaa joko syksyllä 2023 tai viimeistään vuonna 2024. HSL päättää liikenteen aloittamisen ajankohdan aikaisintaan elokuun lopussa.

Muita bussiliikenteen muutoksia Tapiolassa ja Leppävaarassa 14.8. alkaen

Uusi bussilinja 105, Lauttasaari (M) – Haukilahti – Niittykumpu (M) – Mankkaa, aloittaa liikenteen.

Uuden linjan myötä Haukilahdesta ja Westendistä on liityntäyhteys Lauttasaareen myös viikonloppuisin. Samalla Haukilahdesta saadaan luotua toivottu yhteys Niittykummun metroasemalle. Linjan 105 aloittaessa linjan 104 liikenne päättyy.

Bussilinjojen 52, 111, 113, 114, 118, 212 ja 213N reitit muuttuvat.

Bussilinjan 112 liikenne päättyy ja sitä korvaa Haukilahdessa jatkossa linja 114. Bussilinjan 115 liikenne päättyy korvautuen linjalla 105.

Linjan 52 reittimuutos Otaniemessä kohentaa Maarin työpaikka-alueen saavutettavuutta Länsi-Helsingin suunnasta. Linjan 111 reitti lyhenee välille Otaniemi-Matinkylä, mutta Hyljelahteen pääsee linjalla 533.

Linjan 113 uusi reitti Tapiolan metroasemalta Laajalahden ja Friisinmäentien kautta Leppävaaraan vastaa asiakkaiden toiveisiin parantaa Brediksen kauppakeskittymän joukkoliikenneyhteyksiä.

Linjan 114 päätepysäkki siirtyy Tapiolasta Matinkylään, jolloin Mankkaan ja Matinkylän välille tulee uusi vaihdoton yhteys. Myös Espoon keskuksen ja Urheilupuiston väliset yhteydet paranevat. Linjaa 118 ajetaan jatkossa Urheilupuiston metroaseman kautta.

Linjaston suunnitteluvaiheessa etenkin Laajalahden ja Perkkaan asukkaat olivat huolissaan joukkoliikennepalveluistaan. Laajalahden liikenne tukeutuu jatkossa etenkin pikaraitiolinjaan 15. Perkkaata palvelevat pikaraitiolinjan 15 lisäksi bussilinjat 202, 212, 213N ja 502.

Uudet bussilinjat ovat syntyneet asiakkaiden kanssa keskustellen

HSL on suunnitellut Tapiolan ja Leppävaaran uudet bussilinjat tiiviissä vuoropuhelussa asiakkaittensa kanssa.

Ennen suunnittelun alkamista HSL keräsi kyselyllä tietoja Tapiolan ja Leppävaaran alueiden asukkaiden ja siellä muuten liikkuvien matkustustavoista ja -toiveista.

Tärkeä vuorovaikutuskanava oli blogi, jossa joukkoliikennesuunnittelijat kertoivat työn etenemisestä ja asiakkaat kommentoivat suunnitelmia. HSL myös järjesti kaksi asiakastyöpajaa.

HSL kiittää kaikkia suunnitteluun osallistuneita. Paras joukkoliikenne syntyy yhdessä tehden.