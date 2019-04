Espoon kaava- ja katusuunnitelmista kuulutetaan jatkossa vain sähköisesti

Kokkailusta eSporttiin - lasten ja nuorten kesätoiminnassa on mistä valita 12.4.2019 16:04:21 EEST | Tiedote

Espoossa on lapsille ja nuorille jälleen valtava määrä erilaista tekemistä kesäksi. Valittavana on kokkausta, suppailua, teatteria, saaristomatkailua, eläinten hoivausta, kalastusta, tietokonepelaamista, melontaa, vaellusta, kädentaitoja, eSporttia ja paljon muuta! Useaan toimintaan on vielä runsaasti vapaita paikkoja.