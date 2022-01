Espoon kaupungin nimissä levitetään väärää tietoa koronarajoituksista

Nuori Espoo kutsuu kaikki espoolaiset nuoret kulttuurin ja taiteen harrastajat osallistumaan Nuori Kulttuuri On Air -taidetapahtumaan: videohaku auki 1.-18.2.2022, pääkaupunkiseudun livetapahtuma Suvilahden Tiivistämöllä lauantaina 7.5.2022 20.1.2022 16:11:13 EET | Tiedote

Nuori Kulttuuri On Air on monipaikkainen nuorten taidetapahtuma. Tapahtuma käynnistyy videokatselmuksella, jonka hakuaika on 1.-18.2.2022. Kaikki hakuajan puitteissa lähetetyt teokset pääsevät Digistagelle Nuori Kulttuuri -alustalle. Tapahtuma huipentuu On Air -päivänä 7.5.2022, joka koostuu kuudesta eri puolilla Suomea järjestettävästä satelliittitapahtumasta. On Air -päivän iltana nuoret ympäri Suomen yhdistyvät livestriimillä omista tapahtumistaan yhdeksi juhlivaksi kokonaisuudeksi parin tunnin ajaksi.