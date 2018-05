Espoon kaupunginhallitus: Espoo muutti lausuntoa sote- ja maakuntauudistuksesta

Espoon mielestä sote- ja maakuntauudistuslausunnon tulisi kohdistua enemmän eduskunnan käsittelyssä olevan lakikokonaisuuden epäkohtien korjausehdotuksien määrittelyyn eikä ainoastaan uudistuksen kaatamiseen, todetaan Espoon kaupunginhallituksen esityksessä Espoon valtuustolle. Valtuusto kokoontuu 15.5. pääkaupunkiseudun valtuustojen yhteisen tapaamisen yhteydessä.

Espoon kaupunginhallitus päätti äänin 8 - 7 ehdottaa valtuustolle muutoksia Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien yhteiseen lausuntoon maakunta- ja sote-uudistuksesta. Espoon valtuusto päättää lausunnosta 15.5. pääkaupunkiseudun valtuustojen tapaamisen yhteydessä.

Lisäksi Espoon kaupunginhallitus päätti äänin 8 – 5 (2 tyhjää) esittää valtuustolle seuraavan lausuman hyväksymistä:

”Espoon mielestä sote- ja maakuntauudistuslausunnon olisi tullut kohdistua enemmän eduskunnan käsittelyssä olevan lakikokonaisuuden epäkohtien korjausehdotuksien määrittelyyn, eikä ainoastaan uudistuksen kaatamiseen. Helsingin aikaisemmin esittämä ratkaisu pääkaupunkiseudun neljän kaupungin yhdistämisestä yhdeksi maakunnaksi ei olisi ratkaissut sote- ja maakuntauudistuksen haasteita, vaan luonut yhden ylimääräisen maakunnan jo valmiiksi liian suureen joukkoon. Espoo ei kannata pääkaupunkiseudun 19. maakuntaa.

Maan hallituksen suunnittelema uudistus muuttaa kuntien itsehallintoa ja tehtäviä peruuttamattomasti. Uudistuksen tulisi ottaa paremmin huomioon kaupunkien investointitarpeet ja niiden vaatima rahoitustaso. Kaupunkien rahoituksen tulee olla sillä tasolla, että kaupungit pystyvät vastaamaan kestävästi kasvuun eli investoimaan kouluihin, päiväkoteihin, teihin ja muihin kaupungeissa elämisen kannalta välttämättömiin asioihin.

Maamme sosiaali- ja terveydenhoito vaatii uudistuksia, sillä nykytilanne on taloudellisesti kestämätön ja eriarvoistava. Esimerkiksi Espoo on viime vuosina kehittänyt omaa sote-toimintaansa merkittävästi. Saavutettuja tuloksia ja kokemuksia pitäisi nyt käyttää täysimääräisesti hyväksi. Eduskunnan käsiteltävänä oleva maakunta- ja sote-uudistus ei esitetyssä muodossaan riittävästi toteuta pääkaupunkiseudun näkökulmasta sille asetettuja tavoitteita. Pääkaupunkiseudun valtuustojen yhteisessä lausunnossa on esitetty paljon kohtia, jotka eduskunta voi lakiehdotuksia viimeistellessään korjata sekä linjata täytäntöönpanoa.”

Talousarvioneuvotteluissa avoimeksi jääneestä koulujen investointiohjelman osasta kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle seuraavaa:

a) Olarin ja Pohjois-Tapiolan lukiot sekä perusopetuksen väistökoulu sijoittuvat Otaniemeen ja väistökoulusta tehdään opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan edellyttämä selvitys.

b) Matinkylän lukio toteutetaan kustannusvaikuttavasti School as a service -mallia hyödyntäen Tynnyripuiston tontille siten, että toteutuksessa hyödynnetään sekä Mattliden skol-centrumin kampukselle kehitettäviä uusia yhteistiloja ja muuta Tynnyripuiston tontille soveltuvaa rakentamista. Matinkylän lukion tilat tulee olla käytössä vuonna 2022.

c) Aarnivalkean ja Jousenkaaren koulut puretaan ja niiden tilalle toteutetaan uudet koulut. Päätökset edellyttävät neuvottelua ja yhteistä näkemystä toteutusratkaisusta museoviranomaisten kanssa. Aarnivalkean ja Jousenkaaren koulujen aikatauluja kiirehditään. Investointisuunnitelman yhteydessä esitetään realistinen aikataulu, jossa huomioidaan yhteistyö museoviraston kanssa sekä mahdolliset valitusprosessit. Jousenkaaren uuden koulun hanketta kiirehditään siten, että tavoitteena on uuden koulurakennuksen valmistuminen vuonna 2021 opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksen mukaisesti.

d) Aarnivalkean tai Tapiolan koulun ja lukion läheisyyteen toteutetaan siirtokelpoiset väistötilat. Tilat tarvitaan 6/2019.