Espoon kaupunginhallitus käsittelee Saunalahden koulun rehtorin irtisanomista

Espoon kaupunginhallitus käsittelee rehtori Hanna Sarakorven irtisanomista kokouksessaan 1.10.2018.

Asian esittelee sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä. Päätösehdotus on, että rehtori Hanna Sarakorven virkasuhde irtisanotaan. Rehtori Hanna Sarakorvelle on vuosien 2016-2018 aikana annettu kolme huomautusta ja kaksi varoitusta. Näistä huolimatta moitittava menettely on jatkunut.

Kaupunginhallitus käsittelee asiaa, koska sivistystoimen johtaja käytti 12.9.2018 otto-oikeutta perusopetuslinjan päällikkö Ilpo Salosen tekemään irtisanomispäätökseen.

Rehtori Hanna Sarakorpi teki 13.9.2018 oikaisuvaatimuksen perusopetuslinjan päällikön tekemästä irtisanomispäätöksestä. Kaupunginhallituksen käsittelyssä otetaan huomioon rehtori Sarakorven oikaisuvaatimuksessaan esittämät näkemykset.

Rehtorille tarjottiin toisia tehtäviä Espoon sivistystoimen palveluksessa, mutta hän ei ottanut niitä vastaan.