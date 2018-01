Espoon kaupunginhallitus vauhdittaa strategian kärkiä Brysselissä

Espoon kaupunginhallitus matkustaa Brysseliin 17. - 19.1.2018. Matkan tarkoituksena on edistää Espoon kaupunkikehityshankkeita ja EU-yhteistyötä sekä vaikuttaa EU:n seuraavaan rahoituskehitykseen kaupunkipolitiikan vauhdittamiseksi.

Espoon valtuusto on asettanut vaativan tavoitteen olla hiilineutraali jo vuonna 2030. Tähän on hyvät mahdollisuudet, sillä Espoo on vuosina 2016 ja 2017 EU-tason tutkimuksissa todettu Euroopan kestävimmäksi kaupungiksi, kun kaupunkeja on arvioitu taloudellisilla, ekologisilla, sosiaalisilla ja kulttuurisilla kriteereillä. Espoo aikoo olla Euroopan kestävin jatkossakin ja edistää Espoo-tarinan kärkiteemoja, jotka liittyvät mm. kestävään kehitykseen, innovaatiotoimintaan, kuntalaisten osallistumiseen, hyvinvointiin, kaupunkiin palveluna, digitalisaatioon sekä kaupunkikeskusten ja metrokäytävän kehittämiseen.

Brysselissä tutustutaan mm. koulutuksen, sisämarkkinoiden, terveyden sekä alue- ja kaupunkipolitiikan pääosastoihin sekä ympäristö- ja energiasopimuksen toteuttamiseen. Ohjelmassa on myös tutustuminen komission yhteisen tutkimuskeskuksen toimintaan. Kaikkiaan kaupunginhallitus tapaa useita kymmeniä Brysselissä toimivia EU-asiantuntijoita ja suomalaisvaikuttajia 15 eri tilaisuudessa. Kaupunginhallitus tapaa myös komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen. Hänen kanssaan teemoina ovat strategiset investoinnit sekä Kera kiertotalouden ja digitalisaation eurooppalaisena edelläkävijäalueena.

Kaupunginhallituksen ohjelmaan kuuluvat myös vierailut EU:n alueiden komiteaan ja Helsingin EU-toimistoon. Kaupunginhallitus tutustuu lisäksi Ghentin kaupungin strategiatyöhön ja EU-toimintaan.

