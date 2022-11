Espoon kaupunki ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY juhlivat yhdessä 50-vuotiasta kaupunkia ja 150-vuotista teekkariutta

Teekkariuden 150-vuotisjuhlan ja Espoo 50 vuotta kaupunkina -teemavuoden tapahtumia on tehty läheisessä yhteistyössä, joka huipentuu parhaillaan käynnissä olevaan Teekkariperinneviikkoihin.



Espoon ainutlaatuisen innovaatiokulttuurin kulmakivet läsnä Otaniemen ja Aalto-yliopiston opiskelija- ja tiedeyhteisössä

Espoon kaupunki kisaa parhaillaan kolmen parhaan joukossa Euroopan innovaatiopääkaupunkikilpailussa (iCapital Award), jonka voittaja julkistetaan 7.12. Brysselissä. Espoon erityisenä vahvuutena on vuosikymmenten aikana systemaattisesti rakennettu tekemisen kulttuuri.



”Espoon kasvutarina perustuu asukkaiden, kaupungin, tiedeyhteisön ja yritysten keskinäiseen luottamukseen ja yhteiseen merkitykselliseen tekemiseen. Yhteistyö tuottaa merkittävää kilpailuetua sekä Suomelle että kaikille Otaniemen laajan vaikutusalueen toimijoille. Me uskomme aidosti yhdessä tekemisen voimaan sekä siihen, että parhaat ratkaisut globaaleihinkin ongelmiin löydetään rajat ylittävässä yhteistyössä”, kertoo kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.



Kaupunginjohtaja Mäkelä on Otaniemen teekkari, kampuksen kasvatti ja alumni. Mäkelä on toiminut vuoden 2022 alusta Aalto-yliopiston ylioppilaskunta AYY:n kunniavaltuuskunnan puheenjohtajana.



”Rakennamme kestävää tulevaisuutta ja kansainvälisesti houkuttelevaa innovaatioekosysteemiä yhdessä kaupungin, yritysten ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Ylioppilaskunnan aktiivinen toiminta edistää merkittävästi opiskelijoiden ja yhteisön hyvinvointia sekä Otaniemen alueen vetovoimaa,” toteaa Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä.



”Yhteistyö Espoo 50 vuotta kaupunkina -vuoden ja Teekkarius 150 vuotta -juhlavuoden parissa on tiivistänyt yhteistyötämme entisestään. Näen hyvin positiivisena kaupungin ja AYY:n yhteistyömahdollisuuksien kehittämisen”, kertoo AYY:n toiminnanjohtaja Antti Ilmavirta.



Teekkarikulttuuri ja siihen liittyvät perinteet ovat merkittävä osa Espoo-yhteisöä. Tiivis yhteistyö kaupungin, opiskelijayhteisön, korkeakoulujen ja yritysten kanssa edesauttaa koko yhteisön positiivisen niin sanotun hyvän kierteen kehittymistä. ”Yhdessä jaamme myös kestävän kehityksen mukaiset arvot ja tavoitteet”, kaupunginjohtaja Mäkelä täydentää.



Teekkariperinneviikot kruunaa yhteisen juhlavuoden



Parhaillaan käynnissä oleva Teekkariperinneviikko järjestetään juhlavuoden kunniaksi kahden viikon mittaisena 6.-19. marraskuuta. Viikot huipentuvat Teekkariperinnejuhlaan. Ohjelmaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa www.teekkarius150.fi