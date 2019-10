Espoon Keilaniemeen suuri hotelli- ja kongressikeskus

Meren rantaan, Keilaniemen metroaseman ja rakenteilla olevan Raide-Jokerin päätepysäkin läheisyyteen on suunnitteilla mittava hotelli- ja kongressikeskus. Hotellin suunniteltu huoneluku on 660. Koko hankkeen laajuus on 30 000 neliömetriä.

Yleisnäkymää Keilaniemestä. Kuva: Espoon kaupunki/Janne Ketola

Hankkeen taustalla on norjalainen AB Invest AS, joka on hakenut kaupungilta suunnitteluvarausta. Tavoitteena on käynnistää suunnittelu ja kehittäminen viipymättä. Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto käsittelee hakemusta kokouksessaan 14.10.2019. Keilaniemi uudistuu ja monipuolistuu voimakkaasti Espoon teknisen toimen johtaja Olli Isotalon mukaan AB Invest AS:n suunnitelma vastaa erinomaisesti Keilaniemen kehittämiselle asetettuja tavoitteita. ”Keilaniemeä kehitetään kansainvälisesti ja kansallisesti merkittäväksi yritys-, tutkimus- ja innovaatioalueeksi, joka elää ja kehittyy tiiviissä vuorovaikutuksessa viereisen Aalto-yliopiston kanssa. Alueella toimii useiden kansainvälisten pörssiyritysten pääkonttoreita, ja tulevaisuudessa siellä myös asutaan hyvien palvelujen ja joukkoliikenneyhteyksien äärellä.” Lisätietoja:

Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo, p. 050 593 3359

Projektinjohtaja Antti Mäkinen, p. 050 593 1339

