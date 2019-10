Espoon Keilaniemen Raaden hampaaseen avautuu Suomen nykyaikaisin kuntosali – Fit Keilaniemi on kuntosalien edelläkävijä

Millainen on tulevaisuuden kuntosali? Sen haluaa näyttää loppuvuodesta Espooseen Nesteen vanhaan pääkonttoriin avautuva Fit Keilaniemi, jonka tavoite on olla kuntosalien edelläkävijä. Kuntosalin välineistö ja kokonaisuus ovat osin ainutlaatuisia Suomessa, ja huipputason sali sopii myös aloittelijoille. Fit Keilaniemi on osa Suomen nopeimmin kasvavaa kuntosaliketjua, Ole.Fit-ketjua.

Fit Keilaniemi avautuu Raaden Hampaaseen, Nesteen vanhaan pääkonttoriin.

Fit Keilaniemi -kuntosali avautuu nimensä mukaisesti Espoon Keilaniemen kehittyvälle alueelle joulukuussa 2019. Ikoniseen Nesteen vanhaan pääkonttoriin, Raaden hampaaseen, rakentuvalla kuntosalilla on 1400 neliömetriä tilaa, ja kokonaisuus on tarkkaan suunniteltu. Välineistö on osin ainutlaatuista Suomessa. – Me haluamme olla kunto- ja hyvinvointisalien edelläkävijä ja tulevaisuuden kuntosali jo tänään, kertoo Fit Keilaniemen toimitusjohtaja ja omistaja Riku Kärkkäinen. – Tämä tavoite on huomioitu tilasuunnittelussa, brändien ja välineiden valinnassa sekä palveluissamme, joista osa on saatavilla ympäri vuorokauden. Fit Keilaniemen erikoisuuksiin kuuluvat esimerkiksi Torquen toiminnallinen X-Create-kokonaisuus, joka on ensimmäinen laatuaan Suomessa, 30 lajin ryhmätuntivalikoima sekä Intelligent Cycling -sisäpyöräilytunnit. – Olen käynyt yli 30 treenivuoden aikana testaamassa, valitsemassa ja hieman myös kehittämässä kuntosalilaitteita muun muassa Yhdysvalloissa, joka on kuntosalilaitteiden edelläkävijämaa, jatkaa Kärkkäinen, jonka erikoisalaa ovat laitteiden oikea biomekaniikka, hyvät liikeradat ja vastuskäyrät. Keilaniemi tunnetaan yrityskeskittymänä, mutta lähivuosina alueelle tulee runsaasti myös asuintaloja. – Olemme valinneet kuntosalille turvallisia huippumerkkejä. Ne mahdollistavat tavoitteellisen kovan tason treenaamisen, mutta sopivat myös aloittelijoille, painottaa Kärkkäinen. – Lounge-tiloissamme voi viettää aikaa harjoittelun jälkeen myös töitä tehden. Euroopassa tällainen on jo arkipäivää. Suomen nopeimmin kasvava kuntosaliketju jatkaa kasvuaan Fit Keilaniemi on osa kotimaista Fit Global Oy -kuntosaliketjua. Keilaniemen kuntosalin on suunnitellut Riku Kärkkäinen. Hän toimii tuloksellisesti yrittäjänä myös yhdessä Vantaan suurimmista kuntokeskuksista, Fit Tammistossa. Ole.Fit-ketju on jo muutaman vuoden ajan, eli perustamisestaan saakka, ollut Suomen nopeimmin kasvava kuntosaliketju. Sillä on nyt 36 toimipistettä. Tänä syksynä avattiin myös asiakkaidensa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin panostava Fit Skatta, jonka jäsenyydet myytiin lähes loppuun ennen kuntosalin avautumista. Ketjun omistaja ja perustaja Tomi Peltonen uskoo, että yksi syy ketjun menestymisen takana on uudenlainen ketjuyrittäjyys. – Tarjoamme uusille Fit Global -yrittäjille palvelupaketin ja asiantuntijalisenssin. Ne kattavat oikeastaan kaiken, jolla yrittäjä pääse alkuun. Tuemme yrittäjiä kaikessa toimitilan etsimisestä kuntosalin perustamiseen, markkinointiin ja jatkuvaan kuntosalitoimintaan. Kumppanuusmaksumme on pienempi kuin alalla yleensä, eikä lisenssimaksu perustuu liikevaihtoon vaan liikepaikan kokoon, Peltonen havainnollistaa. – Ketjutoiminnasta huolimatta yrittäjillä on mahdollisuus erikoistua ja luoda salista uniikki, muista saleista erottuva harjoittelupaikka. Uudenlainen franchsing-malli ja ketjuyrittäjyys ovat kiinnostaneet myös ulkomailla, mutta Fit Global Oy:llä ei ole vielä tarkkoja kansainvälistymissuunnitelmia.

