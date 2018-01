Espoon kotihoitoa kehitetään määrätietoisesti

Jaa

Espoossa on panostettu kotihoidon johtamiseen. Myös kotihoidon resursseja on lisätty. Teknologiaa on otettu avuksi rutiinitöissä, jotta varsinaiseen asiakastyöhön jää enemmän aikaa. Henkilöstön hyvinvointi on kohentunut, mutta parantamisen varaa on vielä.

Kotihoidon resurssit ovat kasvaneet viime vuosina 10 prosenttia vuodessa. Kotihoitoon saatiin 40 uutta hoitajaa vuosina 2015–2017, ja keväällä 2018 saadaan vielä 20 lisää. Lisäysten jälkeen kotihoidossa on hoitajia yhteensä 360. Myös palvelusetelin käyttöä on laajennettu. Espoossa pääsee nopeasti palveluasumisen piiriin, jos kotihoidon palvelut eivät riitä. Pitkäaikaishoidon hoivapaikka järjestyy kuukaudessa. Henkilöstön hyvinvointi kohentunut, parantamisen varaa on vielä Henkilöstön hyvinvointiin liittyviin ongelmiin on reagoitu. Johtamista on vahvistettu, johtamisjärjestelmää yksinkertaistettu ja toimintakäytäntöjä yhdenmukaistettu. Työhyvinvointikyselyt ovat nousujohteisia. Vuoden 2017 lopussa 16 prosenttia työntekijöistä koki töiden sujuvan huonosti (5 %) tai melko huonosti (11 %), kun vuotta aiemmin luku oli 23 prosenttia. – Seuraamme jatkuvasti sitä, miten henkilöstö arvioi töiden sujumista, omaa jaksamistaan ja johtamista. Henkilöstön kokemus töiden sujumisesta ei ole vielä sillä tasolla, mitä tavoittelemme, mutta vuodesta 2014 lähtien kehitys on ollut myönteistä. Nykytilanne ei ole hyvä, mutta asioihin on puututtu ja suunta on parempaan, sanoo vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen. Lisää aikaa asiakkaille Teknologiaa on otettu avuksi rutiinitöissä, jotta varsinaiseen asiakastyöhön jää enemmän aikaa. Syksyllä 2017 kotihoidon lähihoitajilla oli työvuoron aikana keskimäärin 9 asiakaskäyntiä ja käynnin kesto oli keskimäärin 24 minuuttia. Kotihoidon sairaanhoitajilla oli työvuoron aikana keskimäärin 8,2 asiakaskäyntiä ja käynnin kesto oli keskimäärin 25 minuuttia. Suuri osa asiakkaista tyytyväisiä Espoon kotihoidon asiakastyytyväisyys­kysely syksyltä 2017 kertoo, että 75 prosenttia asiakkaasta antaa kotihoidolle kouluarvosanan 8–10. Suurin osa asiakkaista arvioi, että palvelu vastaa heidän tarpeitaan ja että hoitajat suhtautuvat heihin lämpimästi ja kuuntelevat heitä. Suurin osa antoi hyvän arvosanan myös siitä, että hoitajat saapuvat sovitulla aikavälillä ja että käynneillä on varattu riittävästi aikaa. Espoon kaupungilla ei ole tietoa julkisuudessa esitetystä tapauksesta, jossa asiakas olisi kuollut kotihoidon laiminlyönnin seurauksena vuonna 2017. Lisätiedot: vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen, p. 0500 796 810

Avainsanat kotihoito