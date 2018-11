Espoon liikunnalle luodaan uutta visiota

Liikuntapalveluiden visiotyö sai liikunta- ja nuorisolautakunnalta täyden tuen. Espoo liikkuu 2030 -visio valmistuu tammikuussa 2019.

Liikuntapalveluiden tavoitteena on, että kaikilla espoolaisilla on mahdollisuus osallistua ja kokea liikunnasta kumpuava ilo ja sen tuoma hyvinvointi. Palveluiden sisällöt ja periaatteet tukevat ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä.

- Olemme arvioineet palveluidemme nykytilan, kehitystoimenpiteet ja Espoo Liikkuu 2030 -vision kestävän kehityksen näkökulmasta, kertoo liikunta- ja nuorisojohtaja Martti Merra. -Valtuustokauden tavoite on, että Espoo on Suomen liikkuvin kunta. Jotta nykytilannetta voidaan arvioida rehellisesti, olemme asemoineet itsemme kaikissa palveluissa suhteessa muihin suomalaisiin kaupunkeihin.

Visiotyö 2030 on tehty pääosin Espoon liikunta- ja nuorisopalveluiden henkilökunnan voimin. Lisäksi liikunta- ja nuorisolautakunnan kanssa on pidetty visiotyöstä seminaari ja espoolaisen seuraurheilun tilasta on toteutettu laaja seurakysely. Espoon huippu-urheilun strategia on laadittu tiiviissä yhteistyössä Espoon urheiluseuroja edustavan seurojen edunvalvontaryhmän kanssa. Strategia esitetään seuroille 27.11.2018.

-Palveluidemme osalta voimme olla jo nyt varsin ylpeitä. Jotta olisimme valtuustotavoitteen mukaisesti Suomen liikkuvin kunta, tarvitsemme tueksemme liikunnan ja urheilun laajempaa arvostusta, Merra tiivistää.

Liikunta- ja nuorisolautakunnan jäsenet: http://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Paatoksenteko/Lautakunnat_ja_johtokunnat/Liikunta_ja_nuorisolautakunta/Jasenet

Liikunta- ja nuorisolautakunnan esityslista: http://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Paatoksenteko

Lisätietoja:

Liikunta- ja nuorisolautakunnan puheenjohtaja Heidi Luukkanen, puh 046 942 5235 Liikunta- ja nuorisopalvelujen johtaja Martti Merra, puh 043 824 9586, martti.merra@espoo.fi