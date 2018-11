Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksiä 21.11.2018

Lautakunta päätti kokouksessaan, että Haukilahden lukio toimii 1.1.2019 alkaen pysyväisluonteisesti Otaniemen yliopistokampuksella.

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2018 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 3 tilanteessa 31.10.2018

Tammi - lokakuussa 2018 varhaiskasvatuksessa on ollut 337 lasta enemmän kuin vuoden 2017 tammi - lokakuussa. Kasvu on kohdistunut kunnallisiin ja yksityisen hoidon tuen päiväkoteihin. Perhepäivähoidossa, kerhoissa ja ostopalveluissa lasten määrä on vähentynyt. Myös kotihoidon tuella on ollut edellisvuotta vähemmän lapsia.

Henkilöstön rekrytoinnissa on ollut haasteita koko vuoden ajan. Erityisesti sijaisuuksia sekä osittain myös vakinaisia tehtäviä on ollut vaikea täyttää. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulojen 20,6 milj. € arvioidaan ylittävän talousarvion 0,4 milj. eurolla. Menojen 214,9 milj. € arvioidaan alittavan muutetun talousarvion 1,5 milj. eurolla.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi tiedoksi suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön sekä omalta osaltaan sivistystoimen talousarvion ja strategian osavuosikatsauksen 3 tilanteessa 31.10.2018.

Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2018 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 3 tilanteessa 31.10.2018

Perusopetuksessa on 797 oppilasta enemmän kuin viime syksynä. Erityisoppilaiden määrä on lisääntynyt 183 oppilaalla. Lukion opiskelijamäärä kasvoi tänä syksynä 200 opiskelijalla. Myös henkilöstön määrä on kasvanut suhteessa oppilasmäärän kasvuun.

Suomenkielisen opetuksen toimintatulojen arvioidaan ylittävän budjetoidun noin 0,9 milj. eurolla. Toimintamenojen arvioidaan ylittävän muutetun talousarvion noin 1,3 milj. eurolla.

Valtuustokauden tavoite Koulut kuntoon on erittäin keskeinen suomenkieliselle opetukselle. Tällä hetkellä koulun peruskorjauksen tai sisäilman takia väistössä omasta koulurakennuksestaan on noin 3700 oppilasta ja opiskelijaa.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi tiedoksi suomenkielisen opetuksen tulosyksikön sekä omalta osaltaan sivistystoimen talousarvion ja strategian osavuosikatsauksen 3 tilanteessa 31.10.2018.

Haukilahden lukion opetuksen järjestäminen 1.1.2019 lukien

Haukilahden lukio on toiminut syksystä 2016 alkaen Otaniemen yliopistokampuksella ja osallistunut Koulu Palveluna –konseptin (School as a Service) kokeiluun. Kokeiluhanke on ollut määräaikainen ja yhteinen Aalto yliopiston kanssa.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että Haukilahden lukio toimii 1.1.2019 alkaen pysyväisluonteisesti Otaniemen yliopistokampuksella (os. Tekniikantie 3, 02150 Espoo). Lautakunta päätti, että Otaniemen lukioita kehitetään osana Espoon lukioverkon moninaisuutta siten, että niiden elinvoimaisuutta ja profiloitumista tuetaan. Nuorisovaltuusto on esittänyt huolensa heikkouksista yhteisöllisyyden muodostumisessa Haukilahden lukion uudenlaisissa toimintakehyksissä. Lautakunta toivoo, että lukiossa pyritään parantamaan tilannetta erilaisin toimin yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Olarin ja Pohjois-Tapiolan lukioista 1.8.2019 lukien muodostettavan lukion nimi

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että Olarin ja Pohjois-Tapiolan lukioista 1.8.2019 muodostettavan lukion nimeksi tulee Otaniemen lukio.



Autismin kirjon opetuksen lakkaaminen Mankkaan ja Niittykummun kouluissa

Sepon alakoulusta ja Pohjois-Tapiolan yläkoulusta muodostetaan yhtenäinen peruskoulu vuonna 2021. Nykyisten koulurakennusten tilalle on tarkoitus tulla korvaava uudisrakennus, jonka valmistuminen ajoittuu tämän hetken arvion mukaan vuoteen 2022 tai 2023. Autisminkirjon opetusta järjestetään Tapiolan oppilasalueella tällä hetkellä Niittykummun koulussa (vuosiluokat 1-6) ja Mankkaan koulussa (vuosiluokat 7-10).

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että autisminkirjon opetus lakkaa Mankkaan ja Niittykummun kouluissa siten, että ko. koulujen autisminkirjon opetusryhmät siirtyvät Sepon ja Pohjois-Tapiolan koulurakennusten tilalle tulevaan korvaavaan uudisrakennukseen sen valmistuttua siirtymävaiheen jälkeen vaiheittain. Samalla lautakunta toivoo, että sekä Mankkaan että Niittykummun koulujen autismiosaamista, kokemusta ja tietoa hyödynnetään mahdollisimman paljon Sepon ja Pohjois-Tapiolan koulurakennusten tilalle tulevan uudisrakennuksen suunnitteluvaiheessa.

Lausunto valtuustokysymykseen koulunkäyntiavustajien aseman parantamisesta (kv-asia)

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta antoi valtuutettu Johanna Värmälän ja 38 muun valtuutetun valtuustokysymykseen koulunkäyntiavustajien aseman parantamisesta lausunnon.

Koulunkäyntiavustajapalveluita hoitavia henkilöitä oli Espoon kaupungin palveluksessa vuoden 2017 lopussa 284. Itse tuotettua palvelua on täydennetty vuokratyövoimalla. Vuodelle 2017 perustettiin 22 erityiskoulunkäyntiavustajan ja 25 koulunkäyntiavustajan vakanssia ja vuodelle 2019 perustettiin 40 uutta koulunkäyntiavustajan vakanssia.

Koulunkäyntiavustajapalveluja hoitavalle henkilöstölle tehdään työsopimus sille ajalle, kun on tarjottavissa työtä. On katsottu, että 21 tuntia viikossa on se aika, jolloin työnantajan on mahdollista varmistaa tarjolla oleva työsopimuksen mukainen työ. Usein yksittäisen koulunkäyntiavustajan viikoittainen tuntimäärä voi olla isompi. Joissakin tehtäväkokonaisuuksissa on koulunkäyntiavustajapalveluita hoitavien henkilöiden mahdollista tehdä kokopäivätyötä, kuten koulun aamu- ja iltapäivätoiminnassa tai kehitysvammaisten tai autististen lasten kesähoidossa.

Kesäkeskeytyksen sopiminen työsopimuksessa on ollut käytäntö jo 2000-luvun alkupuolelta alkaen. Kesäisin, kun koulutyö on keskeytyneenä, on koulunkäyntiavustajille pyritty löytämään muuta työtä. Vakituisessa palvelussuhteessa olevalle avustajahenkilöstölle tarjotaan suomenkielisessä opetuksessa työtä kehitysvammaisten tai autististen lasten lomahoidossa.

Koulunkäyntiavustajalta edellytetään koulunkäyntiavustajan ammattitutkintoa tai muuta soveltuvaa erikseen määriteltyä tutkintoa. Erityiskoulunkäyntiavustajalta edellytetään soveltuvaa ammatillista perustutkintoa tai vastaavaa tutkintoa. Ohjaaja-nimikkeillä työskentelevillä on Espoon sivistystoimessa yleensä korkeakoulututkinto.

Lautakunta kiitti sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälää hyvästä yhteistyöstä ja toivotti hänelle hyviä eläkepäiviä.