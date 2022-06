Espoon pysäköinninvalvonta siirtyi täyssähköautoihin

Sekä Espoon kaupungin että kaupunkitekniikan keskuksen kehitystä ohjaa Espoon kaupunkistrategiaan eli Espoo-tarinaan kirjattu ilmastotavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2030 mennessä. Keskuksen käytössä on 222 erilaista ajoneuvoa tai ajettavaa konetta. Niiden päästöjä pyritään kaupunkitekniikan keskuksen johtajan Harri Tanskan mukaan minimoimaan askel askeleelta.

- Ensimmäisenä askeleena olemme ryhtyneet käyttämään uusiutuvaa dieseliä kaikissa koneissa, joissa se on mahdollista. Viime vuoden aikana tankatusta lähes puolesta miljoonasta diesel-litrasta 65 prosenttia oli uusiutuvaa. Ajoneuvojen sähköistäminen on seuraava vaihe ja sen toteuttaminen on aloitettu yhteiskäytössä olevista henkilöautoista, joista kolme on täyssähköisiä. Nyt käyttöön saadut pysäköinninvalvonnan täyssähköautot jatkavat tätä kehityskulkua, kommentoi Tanska.

Velvoitteet ja tavoitteet motivaattoreina

Lailliset velvoitteet ja kaupungin omat kunnianhimoiset ilmastotavoitteet motivoivat

- Olemme kaupunkitekniikan keskuksessa linjanneet, että jatkossa hankimme pelkästään täyssähköisiä henkilöautoja ja että ainakin osan pakettiautoista tulee olla täyssähköisiä. Raskaamman kaluston suhteen odotamme vielä kaluston kehittymistä ja tarjonnan lisääntymistä, mutta kokeiluihin olemme valmiita, kertoo Tanska.

Pysäköinninvalvonta ilmastotoimien kärjessä

Pysäköinninvalvonta on ensimmäinen yksikkö, jonka ajoneuvot korvataan kokonaan täyssähköisillä henkilöautoilla. Autojen kuukausivuokrat ovat samaa suuruusluokkaa kuin aiemmin pysäköinnintarkastajien käytössä olleilla ajoneuvoilla. Merkittävin ero saadaan käyttökuluissa, joissa sähköauton käyttövoimakustannukset ovat noin neljäsosa aiemmin käytössä olleisiin diesel- ja bensiinikäyttöisiin autoihin verrattuna.

- Jokaisessa työvuorossa pysäköinnintarkastajille tulee noin 70-100 ajokilometriä työparia kohden. Kun nämä kilometrit ajetaan sähköllä, saavutetaan merkittävä päästöjen vähennys, kertoo valvontapäällikkö Pekka Kuusinen.

Uudet autot ovat saaneet positiivisen vastaanoton myös pysäköinnintarkastajilta.

- Pysäköinnintarkastajat osallistuivat olennaisesti autojen valintaan. Työergonomia sekä työtehtäviin soveltuvuus olivat merkittäviä tekijöitä ajoneuvojen valinnassa. Muutos on ollut odotettu, sillä toimitusajat venyttivät hankintaa puolella vuodella, kertoo Kuusinen