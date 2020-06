Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnassa ensi keskiviikkona 10.6.2020

Lautakunnan käsittelyssä ovat mm. Espoon ja HUS:n yhteistyön jatkaminen Ison Omenan neuvolapolilla, sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus sekä laite- ja kalustohankinnat.

Poimintoja kokouksen esityslistalta:

Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus

Sosiaali- ja terveystoimi ennakoi menomäärärahojen ylittyvän 7,9 milj. eurolla ja tuloarvion alittuvan 1,3 milj. eurolla. Talousarvion ja tulostavoitteiden toteutumisen ennustamiseen sisältyy merkittävää epävarmuutta koronatilanteen vuoksi.

Vastaukset vuoden 2019 arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin

Tarkastuslautakunta korostaa mm. palvelujen aukioloaikojen pidentämistä, kiireettömän hammashoidon saatavuuden parantamista, asumispalvelujen valvonnan tehostamista, asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämistä, sähköisten asiointipalvelujen saavutettavuutta ja talouden tasapainottamista. Sosiaali- ja terveystoimessa on käynnissä lukuisia toimenpiteitä, jotka vievät toimintaa ja palveluja toivottuun suuntaan.

Kaluste- ja laitehankinnat vuonna 2021

Lautakunnalle esitetään, että kaluste- ja laitehankintoihin varataan 1,9 milj. euroa vuonna 2021. Suurin osa hankinnoista kohdentuu Espoon keskukseen avattavan Perhekeskus Campuksen varustamiseen.

Ison Omenan neuvolapoli: Espoon neuvolan ja HUS-Jorvin äitiyspoliklinikan yhteistyön jatkaminen toistaiseksi

Ison Omenan neuvolassa on kehitetty palvelua yhdessä HUS-Jorvin äitiyspoliklinikan kanssa. 2.1.2017 alkaneen neuvolapoli-kokeilun aikana on kehitetty erityisesti synnytyspelon, raskausdiabeteksen ja ylipainon palvelupolkuja. Kokeilu on onnistunut hyvin ja lautakunnalle esitetään yhteistyön jatkamista toistaiseksi.

