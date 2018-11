Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnassa ensi keskiviikkona 21.11.2018

Lautakunta käsittelee mm. lääkintälaitteiden kokonaispalvelun siirtoa HUS-Logistiikalle sekä lokakuun osavuosikatsausta.

4. Osavuosikatsaus, lokakuu 2018

Sosiaali- ja terveystoimen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 10,4 milj. euroa alijäämäisenä: tulot ylittävän talousarvion 0,2 milj. euroa ja menot ylittävät talousarvion 10,6 milj. euroa. Ylityksestä 7,9 milj. euroa johtuu HUS:n erikoisairaanhoidon kustannuksista. Sosiaali- ja terveystoimen oman toiminnan reilun 2 milj. euron ylitys johtuu henkilöstömenojen yleisistä sopimuskorotuksista sekä sosiaaliohjaajien ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden palkantarkistuksista, joihin ei ollut talousarviossa varausta.

Terveysasemien asiakkaista yli 90 prosenttia on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun, pitkäaikaishoidon asumispalvelut järjestetään viiveettä ja palvelutuotannon tuottavuus on parantunut. Kaikkia tulostavoitteita ei kuitenkaan saavuteta: esimerkiksi odotusaika terveyskeskuslääkärin vastaanotolle kiireettömässä asiassa on keskimäärin kaksi viikkoa, kun tavoite on ollut alle 10 vuorokautta. Aineisto

5. Lääkintälaitteiden kokonaispalvelu HUS-Logistiikan hoidettavaksi

Lautakunnalle esitetään, että Espoon sosiaali- ja terveystoimen rekisteröidyt lääkintälaitteet, kuten verenpainemittarit, vaa’at, korvalamput, ja niihin liittyvät palvelut keskitetään HUS-Logistiikan Lääkintätekniikalle. Muutos ei koske suun terveydenhuollon laitteita eikä kuntalaisille luovutettuja laitteita. Odotettavissa olevat hyödyt liittyvät laiteturvallisuuteen ja pitkällä tähtäimellä myös kustannuksiin. Muutoksella ei ole suoria henkilöstövaikutuksia, eikä se vaikuta asiakkaiden saamaan palveluun. Aineisto

6. Valtuustokysymys: Miten ympäristöterveys huomioidaan päätöksenteossa?

Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää perusterveydenhuoltoa, jossa valvotaan viime kädessä ihmisen terveyteen vaikuttavaa elinympäristöä. Espoon seudun ympäristöterveys pyrkii aktiivisesti antamaan lausuntoja kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvissä hankkeissa. Ympäristöterveys rakentaa entistä tiiviimpää yhteistyötä Espoon kaupunkisuunnittelun ja ympäristökeskuksen kanssa erityisesti suurissa elinympäristöön vaikuttavissa hankkeissa. Vastaus valtuustokysymykseen

7. Valtuustokysymys: Miten Espoo helpottaa asiointia terveyspalveluissa, erityisesti ajanvarauksessa?

Espoossa halutaan tarjota terveydenhuollon asiakkaille helposti käytettäviä ja sujuvia palveluja ja ottaa huomioon asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet. Perinteiset asiointitavat ovat olleet puhelut ja käynnit vastaanotoilla. Sähköisten palvelujen avulla asiakkaat voivat saada palvelua ajasta ja paikasta riippumatta. Kun osa asioinnista voidaan hoitaa sähköisesti, jää ammattilaisilla enemmän aikaa vaativammille asiakkaille ja asioille. Näin sujuva ja helppokäyttöinen sähköinen/digitaalinen asiointi mahdollistaa asiakkaille parempaa asiakaspalvelua ja hoidon saatavuutta. Vastaus valtuustokysymykseen

8. Valtuustokysymys: Miten Espoon kaupunki edistää Kansallisen muistiohjelman 2012-2020 tavoitteiden toteutumista?

Kansallinen muistiohjelma 2012-2020 on ohjannut muistisairaiden palvelujen kehittämistä Espoossa. Lisäksi Espoo-tarina ja Täyttä elämää ikääntyneenä - Suunnitelma Espoon ikääntyneen väestön hyvinvoinnin turvaamiseksi 2016-2021 ohjaavat muistisairaidenkin palveluja ja niiden kehittämistä. Espoossa on ryhdytty toimenpiteisiin aivoterveyden edistämiseksi ja muistisairaiden asiakkaiden yksilöllisten hoitopolkujen määrittämiseksi sekä kehitetty eri toimijoiden välisiä yhteistyömalleja. Vastaus valtuustokysymykseen

9. Arviointiraportti: Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyys ja laatu

Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyys ja laatu on Espoossa kohtuullisen hyvällä tasolla mutta edellyttää jatkuvaa seurantaa ja kehittämistoimenpiteitä. Kotihoidon kehittämisohjelmassa paneudutaan asiakkaiden palvelukokonaisuuksien hallintaan. Espoon sairaalan ja HUS:n yhteistyönä haetaan uusia toimintamalleja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyöhön. Henkilöstön saatavuuteen kiinnitetään huomiota työtä sujuvoittamalla sekä liikkuvaa resurssipoolia ja rekrytointia kehittämällä. Arviointiraportti

