Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnassa ensi torstaina 19.4.2018

Lautakunnan käsittelyssä ovat mm. investointiesitys vuosille 2019-2027 sekä lasten sijaishuollon hankinnan periaatteet.

Sosiaali- ja terveystoimen investointiesitys 2019–2027

Sosiaali- ja terveystoimessa ei ole valmisteilla uusia investointimäärärahaa edellyttäviä toimitilahankkeita. Valtuustokauden aikana on tarkoitus laajentaa palvelutorikonseptia kaikkiin aluekeskuksiin; palvelutoreille kaavaillaan mm. terveyspalveluja sekä lapsiperheiden palveluja laajennetuin aukioloajoin. Matinkylän elä ja asu -seniorikeskus varaudutaan toteuttamaan vuokratilahankkeena vuosina 2022-2023. Vammaisten asumispalvelujen lisäämiseen varaudutaan vammaisten asumispalveluohjelman mukaisesti; lähivuosina on valmistumassa viisi asumispalvelua tarjoavaa, yksityisesti toteutettavaa asumispalveluyksikköä. Postipuun vastaanottokoti valmistuu syksyllä 2019. Vuodelle 2019 esitetään varattavaksi 510 000 euroa Postipuun vastaanttokodin sekä palveluverkon muutosten edellyttämiin kalustehankintoihin. Esitys

Lasten sijaishuollon hankinnan periaatteet

Lastensuojelun ympärivuorokautisten palveluiden kilpailutusta valmistellaan yhteistyössä pääkaupunkiseudun ja muutamien muiden Uudenmaan kuntien kesken. Espoossa kilpailutus koskee laitoshuoltoa, perhehoitoa, vastaanottoperhetoimintaa, vastaanottotoimintaa ja jälkihuoltoa. Kilpailutus on tarkoitus käynnistää kesällä 2018. Hankinnassa kiinnitetään huomiota palvelujen vaikuttavuuteen sekä koulutetun ja erityisosaamista omaavan henkilöstön saamiseen.

Valtuustoaloite lastensuojelun henkilöstön tilanteesta

Lastensuojelun henkilöstön näkemyksiä ja kehittämisajatuksia selvitettiin kyselyllä tammikuussa 2018. Onnistumiset työssä motivoivat ja esimiestyötä pidetään hyvänä, mutta työ- ja asiakasmäärät ovat monen mielestä liian suuria (tiedote 16.3.2018). Työntekijät otetaan jatkossa aiempaa enemmän mukaan lastensuojelutyön kehittämiseen. Vastaus valtuustoaloitteeseen

Valtuustokysymys psykiatrisen hoidon saatavuudesta

Akuutissa mielenterveyden häiriössä saa apua ilman ajanvarausta Ison Omenan palvelutorin mielenterveys- ja päihdeklinikalta, terveysasemien päivystyksestä, kouluterveydenhoitajalta ja nuorisopoliklinikka Nupolista. Vakaviin mielenterveyden häiriöihin on tarjolla apua saa HUS-Jorvin päivystyksestä. Espoon kouluissa on otettu käyttöön IPC-terapiamenetelmä nuorten masennuksen hoitoon, ja siitä on saatu hyviä tuloksia. Vastaus valtuustokysymykseen

