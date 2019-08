Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnassa ensi torstaina 22.8.2019

Maauimalassa biletetään lauantaina Hawaii-tyyliin 13.8.2019 16:04:55 EEST | Tiedote

Lauantaina 17.8. klo 17-22 järjestetään Leppävaaran maauimalassa toistamiseen nuorten maauimalabileet. Aikuisilta on pääsy kielletty, sillä Hawaii-teemaisiin bileisiin pääsevät ainoastaan 7.-luokkalaiset - 17-vuotiaat. Tapahtuma on maksuton ja siellä on mm. merenneitouintia, vesikävelypallo, allasdisco, monenlaista pelailua, hodaribaari sekä mocktaileja.