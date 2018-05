Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnassa ensi torstaina 24.5.2018

Gräsanojan tulvasuojelu- ja kunnostussuunnittelu alkaa 22.5.2018 13:39 | Tiedote

Espoon kaupunki on käynnistänyt Gräsanojan tulvasuojelu- ja kunnostussuunnitteluhankkeen. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa tulville alttiit kohteet Gräsanojan alueella sekä suunnitella tulvasuojaus riskikohteille. Tavoitteena on Gräsanojan tulvaongelmien poistaminen ja yleisen tulvariskin vähentäminen.