Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnassa ensi torstaina 25.10.2018

Käsittelyssä ovat mm. vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltojan mukaisten kuljetusten hankinta, omaishoidon palkkiot sekä Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksen laajentaminen Länsi-Uudenmaan kuntiin.

Poimintoja kokouksen esityslistalta:

5. Omaishoidon tuen toimintaohjeen tarkistaminen

Omaishoidon tuki maksetaan täysimääräisenä suurelle osalle omaishoitajista. Omaishoitajan palkkiota voidaan vähentää, jos hoidettava saa runsaasti muita julkisia palveluja. Lautakunnalle esitetään hoitopalkkioiden alentamisperusteiden täsmennystä, jonka myötä mm. osa alle 18-vuotiaiden henkilöiden hoitamisesta maksettavan palkkion alennusperusteista poistuu. Muutokset eivät juuri vaikuta yli 50-vuotiaiden omaishoidon asiakkaiden palveluihin ja kustannuksiin. Tarkistettu toimintaohje tulee voimaan 1.1.2019.

6. Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten hankinnan periaatteet

Espoon kaupunki uudistaa kuljetuspalvelujen hallintamallia. Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset kilpailutetaan vuoden 2019 alussa ja otetaan asteittain käyttöön kesästä 2019 alkaen. Lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi kuljetusten kilpailutuksessa käytettävät hankintaperiaatteet:

Palvelu on asiakkaalle turvallista.

Palvelu on esteetöntä asiakkaan tarpeiden niin vaatiessa.

Palvelu tulee saada kohtuullisessa ajassa.

Palvelukielinä toimivat suomi, ruotsi ja englanti

Kuljetusten yhdistely perustuu asiakkaiden vapaaehtoisuuteen.

Palvelu toteutetaan yhdenvertaisesti Länsi-Uudenmaan alueella.

7. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen palveluiden laajentaminen Länsi-Uudenmaan kuntiin

Sosiaali- ja kriisipäivystys palvelee tilanteissa, jotka vaativat välittömiä sosiaaliviranomaisen toimenpiteitä. Tällä hetkellä Kauniainen ja Kirkkonummi ostavat Espoosta sosiaali- ja kriisipäivystyspalvelua. Lautakunta käsittelee Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyspalvelujen laajentamista Lohjalle, Karkkilaan, Vihtiin, Raaseporiin, Inkooseen, Siuntioon ja Hankoon 1.1.2019 alkaen. Mainitut kunnat ovat käsitelleet asiaa omissa organisaatioissaan ja tehneet päätökset palvelun ostamisesta Espoon kaupungilta. Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella palvelujen nykyinen laatu säilyy vähintään nykyisellä tasolla.

8. Espoon talous- ja velkaneuvonnan siirto oikeusapu- ja edunvalvontapiireille 1.1.2019 alkaen

Talous- ja velkaneuvonnan järjestämisvastuu siirtyy oikeusapu- ja edunvalvontapiireille, kun uusi laki talous- ja velkaneuvonnasta tulee voimaan 1.1.2019. Uudistuksella pyritään yhdenmukaistamaan talous- ja velkaneuvonnan palveluja Suomessa. Lautakunta merkitsee tiedoksi Espoon talous- ja velkaneuvonnan siirtämisen oikeusapu- ja edunvalvontapiireille 1.1.2019 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.

9. Valtuustokysymys Espoon kaupungin vammaispalveluiden resurssoinnista sekä erityisesti työntekijätilanteesta

Vammaisten palvelujen hyvä saatavuus ja riittävä arjen tuki on yksi Espoon kaupungin tulostavoitteista. Vammaispalveluissa on tehty toimenpiteitä käsittelyaikojen parantamiseksi ja tilanne on parantunut, mutta asetettuja tavoitteita ei ole vielä saavutettu. Vammaispalveluihin tulevien hakemusten käsittelyaikoja seurataan jatkuvasti. Vammaispalvelut on panostanut vuonna 2018 ennen kaikkea neuvonnan ja ohjauksen kehittämiseen.

Lisätiedot

Tämän kokouksen esityslista ja aineistot

sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslistat, kokousaineistot ja pöytäkirjat

kohdat 5 ja 6 perusturvajohtaja Juha Metso, p. 050 532 7321

kohdat 7–9: perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Mari Ahlström, p. 043 825 6658

lautakunnan puheenjohtaja Saara Hyrkkö, puh. 040 719 7604

lautakunnan sihteeri, hallintopäällikkö Elina Yli-Koski, puh. 046 877 1962