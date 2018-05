Espoon tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017

Arviointikertomus luovutettiin kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle 2.5.2018.

Valtuuston vuodelle 2017 asettamien sitovien tulostavoitteiden toteutumisen arviointi

Tarkastuslautakunta arvioi vuosittain valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista kaupungissa ja konsernissa. Tulostavoitteiden tehtävänä on ohjata kaupungin toimintaa valtuuston päättämään suuntaan. Tarkastuslautakunnan arvion mukaan 33:sta tulostavoitteesta 14 toteutui, 13 ei toteutunut ja kuuden tavoitteen toteutumista ei voitu arvioida. Päätöksentekoa varten on tilikauden aikana esitettävä keinot, joilla asetettuihin tulostavoitteisiin on mahdollista päästä.

Kaupungin talouden ja toimintaympäristön tila

Toimintakatteen alijäämä oli -1 343 milj. euroa. Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset huomioiden vertailukelpoinen toimintakatteen alijäämä kasvoi kolme prosenttia edellisestä vuodesta. Kaupungin kasvun vaatimien palvelutarpeiden kattamiseksi käyttötalousmenojen kasvun tulee olla hallittua. Espoon investointitarpeet ovat korkeat ja konsernin velkaantuminen tulee jatkumaan vuoteen 2023 saakka. Talouden tasapainottamis- ja tuottavuusohjelman toteuttaminen on välttämätöntä kaupungin talouden tasapainottamiseksi.

Kotihoito ja hoitoketjun toimivuus Espoossa

Kotihoidon toimintaa ja sen kehittämistä ohjaa Espoo-tarina ja valtuuston hyväksymä Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin turvaamiseksi 2016–2021. Tavoitteen mukaan 93 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä asuu omassa kodissaan vuonna 2021 ja vastaavasti laitoshoidosta luovutaan vuoteen 2021 mennessä. Tavoite on haastava, kun samanaikaisesti väestön ikääntymisen vuoksi palvelutarve kasvaa. Ammattitaitoisen henkilökunnan saanti kotihoitoon on vaikeutunut. Laitoshoidosta avohoitoon siirtymisen onnistuminen edellyttää, että kotihoidon kehittämiselle asetetaan selkeät tavoitteet.

Espoon työttömyystilanteen kehitys vuonna 2017

Työttömyysaste on laskenut 8,6 prosenttiin. Työllisyyden paraneminen ei ole kuitenkaan vaikuttanut pisimpään eli 1 000 päivää tai yli työttömänä olleisiin henkilöihin. Työllisyystilanteen yleisestä paranemisesta huolimatta Espoon työmarkkinatuen kustannukset nousivat edelleen. Kaupungin tulee varmistaa erityisesti pitkäaikaistyöttömien tarvitsemien palvelujen, kuten kuntouttavan työtoiminnan, riittävä tarjonta.

Länsimetrohankkeen eteneminen sekä Länsimetron kasvu- ja kehityskäytävä

Länsimetron I-vaihe on valmistunut ja liikennöinti on aloitettu marraskuussa 2017. I-vaiheen kustannusarvio ja aikataulu ylittyivät. Viimeisin kustannusennuste on 1 186 milj. euroa. Valtuusto hyväksyi II-vaiheen hankesuunnitelman päivityksen maaliskuussa 2018 kustannusarviolla 1 159 milj. euroa. I-vaiheesta saadut kokemukset on huomioitu II-vaiheen hankesuunnitelman päivityksessä. Espoon tavoitteena on sujuva joukkoliikenne. Tavoitteeseen pääsemiseksi Länsimetron liityntäliikenteen ongelmat on ratkaistava yhteistyössä HSL:n kanssa. Länsimetron kasvu- ja kehityskäytävän alueen nykyisten työpaikkojen määrään tavoitellaan 100 prosentin kasvua. Lisäksi tavoitteena on kaavoittaa asemien ympäristöön asuntoja

70 000 uudelle asukkaalle vuoteen 2050 mennessä.

Asukas- ja asiakaslähtöisyys

Espoo-tarinan mukaan asukkaiden aktiivinen osallistuminen palvelujen kehittämiseen ja yhteistyö kumppaneiden kanssa takaavat tulokselliset ja asukkaiden tarpeisiin vastaavat palvelut. Asukas- ja asiakaslähtöisen toimintakulttuurin edistämiseksi kaupunkilaiset tulee ottaa mukaan palveluiden ja ympäristön suunnitteluun jo alkuvaiheessa.

Sote- ja maakuntauudistukseen valmistautuminen

Sote- ja maakuntauudistuksessa on useita merkittäviä avoimia asioita, kuten henkilöstön siirtyminen sekä sopimus- ja omaisuusjärjestelyt. Huolenaiheena on uuden palvelujärjestelmän toimivuus ja kyky vastata tulevaisuuden haasteisiin. Uudistuksen vaikutuksista kuntatalouteen ja espoolaisten verotaakkaan ei ole vielä varmuutta. Kaupungin on valmistauduttava huolellisesti uudistukseen, jotta vaikutukset espoolaisten palveluihin ja kaupungin talouteen pysyvät hallinnassa. Samanaikaisesti on valmistauduttava kaupungille jäävien tehtävien, kuten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen, laadukkaaseen hoitamiseen.

