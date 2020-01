Espoon uudenvuoden tapahtuma keräsi 30 000 kaupunkilaista valopuistoon

Espoon uusivuosi 2020 -tapahtumassa kaupunkilaiset juhlivat uuttavuotta kulttuurihistoriallisesti merkittävässä miljöössä.

Interaktiivinen valopuisto Espoon keskuksen Kirkkopuistossa keräsi kolme kertaa odotetun kävijämäärän; tapahtumassa vieraili neljän tunnin ajan yhteensä 30 000 kävijää.



Ruokakadun ja hevoskarusellin luomaan nostalgiseen talvitunnelmaan toi vastapainoa monipuolista teknologiaa yhdistävät mediateokset. Satumainen aluevalaisu sitoi yhteen tapahtumasisällöt tarjoten kaikenikäisille kaupunkilaisille kiinnostavaa koettavaa.



Musiikin multiammattilaiset Leri Leskinen ja Kalle Chydenius sekä palkittu valosuunnittelija Pietu Pietiäinen toteuttivat improvisaatioon pohjautuvan Leka Lab -tilausteoksen näyttävissä lavarakenteissa.



Mediataiteilijoiden Wilma Kurumaan, Marko Vierimaan ja Miikka Rekolan immersiivinen 3D-teos Glimmer Trail reagoi katsojan liikkeisiin isolla valkokankaalla.



Aalto-yliopisto Juniorin ja Hupsansaa ry:n muotoilutyöpajoissa suunniteltiin oma valaisin. Sami Rautio toteutti historiallisesti merkittävään Espoon tuomikirkkon julkisivuun projisointiteoksen. Tapahtuman aluevalaisusta vastasi Sound Engine.



Minielokuvateatteriksi muutetussa merikontissa näytettiin tulevaisuusteemaisia lyhytelokuvia.





Espoo on vastuullinen edelläkävijä uudenvuoden juhlinnassa



Espoo on kiinnostunut uusista tavoista juhlia uuttavuotta kestävän kehityksen hengessä, ja kaupungin tavoitteena on löytää erilaisia toimintamalleja tapahtumien järjestämisessä.



Viime vuonna Espoo korvasi ilotulitteet ensimmäisenä kaupunkina Suomessa uutenavuotena laservaloshowlla. Vuoden 2019 uudenvuoden juhlinnan keskiössä oleva interaktiivinen valopuistolla kokeiltiin tapahtuma-alueen suurentamista ja tapahtuma-ajan pidentämistä.



Tapahtuman tuotannosta vastasi Kaupunkitapahtumat Espoo yhteistyössä Esbo svenska församling ja Espoon tuomiokirkkoseurakunta.