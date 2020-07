Espoon vanhaa kaupungintaloa ei suojella

Visit Espoo kumppaniksi Itämeri Plogging -kampanjaan 25.6.2020 09:30:00 EEST | Tiedote

Espoossa meri on lähellä ja tarjoaa unohtumattomia elämyksiä. Vastuullisena matkailutoimijana Visit Espoo on kuitenkin tietoinen myös siitä, että Itämeri on tiedettyjen faktojen valossa yksi maailman saastuneimmista meristä, jonka ongelmana on roskaantuminen ja erityisesti rehevöityminen. Osana omia vastuullisuustoimiaan Visit Espoo lähti Itämeri Plogging -yhteistyöhön yhdeksi Keilaniemessä toimivan Vesiurheilukeskus Laguunin kumppaniksi.