Espoon vltuusto kokoontuu 9.9.2019 klo 17.30 alkaen

Ennakointi on turvallisuustyön vahvuus: Espoo halutaan pitää mummolana 9.9.2019

Espoo on ollut Suomen suurten kaupunkien vertailussa turvallisin vuodesta 2011. Poliisikielellä kyseessä on Suomen mummola, ja sellaisena Espoo haluaa myös pysyä, vaikka kasvavalle kaupungille se on haaste. Turvallisuuden rakentamisessa ongelmien ennaltaehkäisy on ykkösasia, todettiin Espoon kaupungin järjestämän nuorten turvallisuustapahtuman avauksessa.