Espoon vuoden 2017 Eläkeläinen on Ritva Nordström

Espoon Eläkeläisten Keskusliitto ry haluaa valinnallaan palkita Ritva Nordströmin tarmokkuudesta ja aktiivisuudesta yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnassa. Myös luovuus ja into työn tekemiseen kuvaavat hyvin tämän vuoden Espoon Eläkeläistä.

Ritva Nordström julkistettiin vuoden 2017 Espoon Eläkeläiseksi Sykettä Syksyyn -juhlassa. Espoon Eläkeläisten Keskusliitto ry valitsi Espoon Vuoden Eläkeläisen jo 23. kerran.

Ritva Nordström on idearikas ja luova erityisesti käsitöissä ja ruoanlaitossa. Hän on toiminut Eläkeliiton Espoon yhdistyksessä emäntänä jo lähes kymmenen vuoden ajan ja toimii edelleen. Hän on myös aktiivinen Espoon kaupungin vapaaehtoistyöntekijä.

Oman käsityöharrastuksensa pohjalta Ritva Nordström on ideoinut valtakunnallisen Suomipipon, joita toteutetaan Marttayhdistyksissä. Pipot neulotaan Suomen väreissä ja Suomen lipulla varustettuina. Jokainen tänä vuonna syntyvä vauva saa oman piponsa Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Ritva Nordström kuuluu Laaksolahden Marttoihin, jossa on neulottu jo 3400 pipoa Jorvissa syntyneille vauvoille.

Eläkeliiton Espoon yhdistyksessä, johon Ritva Nordström kuuluu, on otettu ohjelmaan myös alun perin Englannista tullut idea valmistaa villaisia ”hypistelymuhveja” muistisairaille. Muhveja on viety palvelukoteihin muistisairaiden iloksi.

Ritva Nordströmin ruoanlaittoharrastuksesta on myös syntynyt hieno idea miehille järjestettävistä kokkikursseista oman yhdistyksen piirissä. Tarkoitus on rohkaista miehiä opettelemaan ruoan laittoa ja oivaltamaan terveellisen ruoan merkitys.

Sykettä Syksyyn -juhla kokosi yli 700 senioria

Sykettä Syksyyn – Låt Hösten Pulsera on Espoon vanhusneuvoston järjestämä espoolaisten senioreiden syysjuhla, joka järjestettiin nyt jo 19. kerran. Juhla kokosi Espoon kulttuurikeskukseen yli 700 senioria. Juhlassa seurattiin seniorijärjestöjen musiikki- ja tanssiesityksiä. Tämän vuoden juhlan ohjelmassa oli vahvasti esillä Suomi 100 -teemavuosi.

Espoon vanhusneuvoston puheenjohtaja Olli Männikkö kertoi juhlatervehdyksessään, että vanhusneuvosto on perehtynyt iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyteen ja laatuun Espoossa ja todennut, että ne ovat pääosin hyviä huolimatta vanhusten määrän voimakkaasta kasvusta.

Olli Männikkö korosti puheessaan, että espoolaisille vanheneminen on rikkaus. – Me osallistumme ja vaikutamme. Esteetön elinympäristö tukee itsenäistä elämäämme. Kotona asuminen on meille ensisijaista. Me emme vierasta uutta teknologiaa. Ystävällinen teknologia ja sähköisten palvelujen uudet sovellukset auttavat arjessa ja edistävät osallisuutta. Hyvinvointia edistävä toiminta on tavoitteellista, ja siihen on helppo osallistua. Nämä ovat Täyttä elämää ikääntyneenä ‑ohjelman periaatteet, joita Espoossa noudatetaan ja jonka ohjelman valmistamiseen lukuisat espoolaiset vanhukset ovat osallistuneet.

