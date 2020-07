Espoonlahden terveysasemajärjestelyt selvityksessä

Espoonlahden terveysasemalla sattui 13.4. vesivahinko, jonka jälkeen tilat ovat olleet pois käytöstä. Terveysaseman tiloissa toimi lääkäri- ja hoitajavastaanottojen lisäksi hammashoitola, mielenterveys- ja päihdepalveluja sekä fysioterapiaa. Kevään ja kesän ajaksi palvelut siirrettiin muihin toimipisteisiin. Espoonlahden terveysasemarakennus on saavuttamassa peruskorjausiän ja vesivahingosta johtuen Tilapalvelut selvittää mahdollisuutta aikaistaa peruskorjausta. Tarkoituksena on välttää päällekkäisiä korjauskustannuksia ja estää tilanne, jossa mittavat vesivahinkokorjaukset tehdään vain lyhyeksi käyttöajaksi ennen peruskorjaustöiden käynnistymistä. Espoonlahden tilanteesta on keskusteltu myös sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 10.6. sekä kaupunginhallituksessa 15.6. Vaihtoehdot selvityksessä Terveydenhuollon tiloilla on lainmukaiset erityisvaatimukset esimerkiksi vesipisteiden, äänieristyksen ja esteettömyyden osalta eikä Espoonlahden alueella ole saatavilla sellaista tilaa, joihin palvelut voitaisiin kokonaisuutena siirtää. Väistötiloja ja vaihtoehtoisia ratkaisuja on etsitty ja järjestetty siten, että asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut mahdollisimman vaivattomasti ja työntekijöillä on turvalliset ja terveelliset työskentelytilat. Tavoitteena on, että Espoonlahden terveysaseman vähemmän vaurioituneet tilat, kuten suun terveydenhuollon ja fysioterapian tilat, voitaisiin ottaa väliaikaisesti käyttöön jälleen syksyllä. Terveysaseman toimintaa voidaan osin siirtää väistöön Soukkaan. Selvityksessä on myös mahdollisuus käyttää Matinkylän terveysasemaa väistötilana. Tulemme lisäämään etävastaanottoja joille asiakas pääsee omalta kotisohvaltaan. Lisäksi selvitämme mahdollisuudet tarjota palveluja palvelusetelillä tai muuten lähipalveluna Espoonlahden alueella. Järjestämme syksyllä asukastilaisuuden, jossa kerromme vaihtoehdoista ja kuulemme espoonlahtelaisten toiveita. Lisätiedot: Espoon terveyspalvelujen johtaja Sanna Svahn, p. 050 544 6535

Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtaja Maija Lehtinen, p. 046 877 3683