Espoonlahden uimahalliin halutaan laajennusosa

Espoonlahden uimahallin peruskorjaus halutaan toteutettavan jo suunnitellun laajennusosan kanssa.

Liikunta- ja nuorisolautakunta pitää Espoonlahden uimahallin laajennusosaa erittäin tarpeellisena ja haluaa, että se toteutetaan peruskorjauksen yhteydessä.

-Haluamme suunnittelun jatkuvan laajennuksen pohjalta, sanoo liikunta- ja nuorisolautakunnan puheenjohtaja Heidi Luukkanen.

Lautakunta on jo edellisessä kokouksessaan syyskuussa esittänyt, että Espoonlahden uimahallin peruskorjauksen yhteydessä toteutetaan myös laajennusosa, joka sisältää mm. hyppy-, monitoimi- ja ulkoaltaan. Aikaisemmin suunnitellusta poiketen peruskorjaus on nyt suunniteltu toteutettavan ilman laajennusosaa.

Liikunta- ja nuorisolautakunta ei hyväksy laadittua tarveselvityksen muutosta.

-Espoonlahden uimahallin peruskorjauksen yhteydessä on toteutettava myös laajennusosa, sisältäen mm. hyppy-, monitoimi- ja ulkoaltaan. Laajennus tulee toteuttaa niin, että kasvavan kaupunkikeskuksen tarpeisiin voidaan vastata, sanoo Luukkanen.

Uintiurheilukeskuksessa tarvitaan kansainväliset mitat täyttävä hyppyallas, jossa on kaikki kilpailujen vaatimat ponnahduslaudat ja kerrokset. Riittävän suurikokoisena se sopii niin uimahyppyjen, taitouinnin kuin uppopallon tavoitteelliseen harrastamiseen sekä monipuoliseen kuntalaiskäyttöön. Nykyaikaiseen uimahalliin kuuluvat myös monitoimi-/ kuntoutusallas, pienten lasten kahluuallas sekä kylmävesiallas.

Nuoria kohdataan kaverikävelyillä ja -fillaroinneilla

Koronarajoitusten myötä nuorisotyö muuttui tänä vuonna vauhdikkaasti ja uusia palveluja syntyi nuorille.

Keväällä kaverikävelyt ja -fillaroinnit ideoitiin jalkautuvan ja digitaalisen nuorisotyön rinnalle nuorisotilojen sulkeutuessa.

- kaverikävelyissä ja -fillaroinneissa nuori voi kutsua nuorisonohjaajan kanssaan kävelylle tai pyöräilemään. Etäisyydet säilyvät ja nuori saa keskusteluseuraa sekä tukea, kertoo nuorisopalvelupäällikkö Merja Nordling.

Toistaiseksi tilat ovat olleet syksyn auki, mutta myös kaikki keväällä korostuneet työmuodot ovat rinnalla vahvasti ja niihin panostetaan.

- Nuorisotiloilla on maskipakko ja kävijämääriä on jouduttu rajaamaan. Tämä on aiheuttanut osassa nuorisotiloja jopa jonoja ulkopuolelle, mikä kertoo nuorisotilatoiminnan tärkeydestä nuorille, korostaa Merja Nordling.

Liikunta- ja nuorisolautakunnan jäsenet: http://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Paatoksenteko/Lautakunnat_ja_johtokunnat/Liikunta_ja_nuorisolautakunta/Jasenet

Liikunta- ja nuorisolautakunnan esityslista:

http://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Paatoksenteko

Lisätietoja:

Liikunta- ja nuorisolautakunnan puheenjohtaja Heidi Luukkanen, luukkanenh@gmail.com

Liikunta- ja nuorisopalvelujen johtaja Martti Merra, puh 043 824 9586, martti.merra@espoo.fi

Nuorisopalvelupäälikkö Merja Nordling, merja.nordling@espoo.fi, puh 043 824 7060