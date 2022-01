Espooseen avataan torstaina uudenlainen Alepan ja ABC-aseman yhdistelmä: ruokakauppa, sähkölataus ja autopesu mutta ei bensa- ja dieselpumppuja

- Jupperin ABC-asema on HOK-Elannon uusi kokeilu, joka on osa S-ryhmän valtakunnallisen latauspisteverkoston kehitystä. Alepa Jupperin yhteyteen tulee autopesun lisäksi ABC-latausasema, jossa on neljä sähköautojen latauspistettä. Uudenmaan alueella rekisteröidään yli puolet uusista sähkö- ja hybridiautoista, ja latauspalveluiden kysynnän kasvaessa myös uusia palvelumalleja haetaan. ABC Jupperi on yksi esimerkki tulevaisuuden monipuolisesta verkostokehityksestä, HOK-Elannon ABC-asemista vastaava ketjujohtaja Hannu Houni toteaa.

Jupperin ABC-aseman latauspisteet ovat AC-peruslatauspisteitä ja ladattava sähkö on 100 % uusiutuvaa tuulivoimaa. Nyt Jupperiin avattavan ABC-aseman ja Alepan yhdistelmän lisäksi HOK-Elanto kasvattaa latauspisteverkostoaan tuomalla latauspisteitä kauppojensa, eli Prismojen, S-marketien ja Alepoiden yhteyteen. Vuoden 2021 aikana HOK-Elanto avasi kauppojensa yhteyteen 23 uutta ABC-latausasemaa ja yhteensä 190 latauspistettä.

- HOK-Elanto kasvattaa ABC-latauksen verkostoaan voimakkaasti myös vuoden 2022 aikana, ja seuraavat latausasemat avataan Keravalle Alepa Kanniston ja Klaukkalaan uuden S-marketin yhteyteen nyt alkuvuodesta, Houni kertoo.

Jupperin lähin polttoaineasema sijaitsee ABC S-market Karaportissa Espoossa noin neljän kilometrin päässä nyt avattavasta Jupperin ABC:stä. Jupperin ABC-asema laajentaa Espoon latausverkoston yhteensä kuuteen latausasemaan. Espoon muut latauspisteet löytyvät S-market Juvankartanon, S-market Pohjois-Tapiolan, S-market Nöykkiön, Prisma Olarin ja Alepa Kauklahden yhteydestä.

Alepa Jupperissa luotetaan paikallistuntemukseen, tähtäimessä alueen osuvin valikoima

Jupperiin avattava Alepa on odotettu lisä alueen ruokakauppavaihtoehtoihin. Alepa Jupperin myymäläpäällikkö Hely Heikkinen kertoo, että uuden Alepan henkilökunta koostu pitkälti jupperilaisista. Rekrytointia tehdessä myymälään saatiin paljon hakemuksia paikallisilta. Paikallistuntemus ja alueen asukkaiden arjen tunteminen on iso mahdollisuus, kun ruokakauppaa lähdetään kehittämään vastaamaan paikalliseen kysyntään ja tarpeisiin.

- Haluamme olla alueen palvelevin ruokakauppa, josta löytyy myös asukkaiden mieltymyksiin sopiva valikoima. Hyvä yhteistyö asiakkaidemme kanssa tulee olemaan valikoiman kehittämisessä avainasemassa. Tiedämme, että jupperilaiset odottavat uuden lähikaupan avautumista innolla, Heikkinen summaa.

Alepa Jupperi palvelee maanantaista lauantaihin klo 6.30–23, ja sunnuntaisin klo 9–23. Alepan palvelutarjontaan kuuluu laaja paistopiste, appelsiinimehukone sekä Postin pakettiautomaatti. Myymälän perusvalikoima täydentyy asiakkaiden omilla Korttelitoiveilla. Toiveita voi lähettää alepakorttelitoive.fi -sivun kautta.

- Palasaippuasta savuloheen, Korttelitoiveita on joka lähtöön ja toteutamme ilolla niitä. Etenkin erikoisruokavalioiden ja nousevien ruokatrendien osalta asiakkaiden tarkat toiveet ovat erittäin tervetulleita. Jokainen Alepa on valikoimaltaan erilainen, ja vuoropuhelu asiakkaiden kanssa vie meitä eteenpäin matkalla osuvinta valikoimaa, Heikkinen toteaa.

Jupperin ABC-asema ja Alepa avataan torstaina 13.1. klo 10 Tamminpääntien, Riihiniityntien, Pitkäjärventien ja Rajatorpantien yhdistävän liikenneympyrän viereen osoitteessa Jupperintulli 2, 02730 Espoo.