Espoossa vieraslajeja kartoitetaan ja torjutaan mobiilipelin avulla

Toukokuun loppupuolella kasvit alkavat kukkia ja ovat helposti tunnistettavissa. Kartoitus- ja torjuntatetehtävä on avoin niin yksityisille kuin yhdistyksille. Se vaatii ainoastaan Crowdsorsa-mobiilipelin lataamisen omaan älypuhelimeen.

Euron palkkio havaintoa kohden

Kustakin vieraslajihavainnosta maksetaan pelaajalle yhden euron palkkio.

- Pelaajat osallistuvat tehtävään videokuvaamalla havaitsemiaan vieraslajiesiintymiä. Pelkän lajin ja sijainnin lisäksi saamme selville myös ongelman laajuuden, sillä esiintymän ympäri kävelevän pelaajan gps-koordinaateista piirtyy kartalle alue, josta voimme määrittää sen tarkan pinta-alan, kertoo Crowdsorsan toimitusjohtaja Toni Paju.

Joukkoistetun vieraslajikartoituksen jälkeen käynnistämme löydettyjen lupiiniesiintymien sekä jo tiedossa olevien jättipalsamien kitkennän.

Tarkkoja silmiä ja ahkeria käsipareja tarvitaan

Espoon vieraslajien torjuntaan tarvitaan monta käsiparia. Useat vapaaehtoiset ovat tehneet torjuntaa jo monena vuonna.

- Oma henkilökuntamme torjuu haastavampia vieraslajeja kuten kurtturuusua, jättiputkia sekä muita vieraslajeja. Lupiini on levinnyt kauniista tienvarsikukkijasta muuta niittykasvillisuutta tukahduttavaksi vieraslajiksi. Jättipalsami puolestaan peittää jo isoja kosteampia purojen ja ojien reunoja. Haluamme kokeilla erilaisia talkoomuotoja ja erilaisia tapoja koota tietoa ympäristöstä. Crowdsorsan toimintamalli kiinnosti, joten toivottavasti espoolaiset tarttuvat haasteeseen yhteisen monimuotoisen luonnon hyväksi, toteaa kaupungin vihertuotantopäällikkö Anne Mannermaa.

Pilottina Crowdsorsan mobiilipeli

Luonnon monimuotoisuutta uhkaavaa vieraslajiongelmaa ratkaistaan nyt ensimmäistä kertaa maailmassa mobiilipelillä joukkoistamalla. Menetelmä on tänä kesänä käytössä jopa 14 kunnassa ympäri Suomea.

Crowdsorsa on tamperelainen startup-yritys, jonka Suomessa suosituksi tullut konsepti on otettu käyttöön myös Ruotsissa, Virossa ja Englannissa. Mobiilipeli on kehitetty kustannustehokkaaseen kuva- ja videodatan joukkoistettuun keräämiseen.

Pelin avulla on kerätty dataa ennätyksellistä vauhtia jo muun muassa kaduista, pyöräteistä, kaivonkansista ja lätäköistä.