Essi Huovinen SDP:n poliittisen valmistelun toimitsijaksi ja Jesse Saapunki poliittiseksi avustajaksi

SDP:n Niina Malm: Sopimisen kulttuurista on pidettävä kiinni 21.12.2022 09:59:57 EET | Tiedote

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm muistuttaa, että sopimisen kulttuuri on suomalaisen työelämän vahvuus, josta tulee pitää kiinni etenkin vaikeina aikoina. - Vakaalla ja reilulla työelämällä on tärkeä rooli siinä, että ihmiset voivat tuntea olonsa turvalliseksi. Tulevaisuuteen on helpompi suhtautua luottavaisesti, kun omat oikeudet on turvattu. On kestämätöntä, että työntekijöiden työehtoja ja toimeentuloa halutaan heikentää paikallisen sopimisen nimissä, vaikka suomalaiset elävät nyt suuremmassa epävarmuudessa kuin pitkiin aikoihin. Malm huomauttaa, että paikallisen sopimisen puolestapuhujilta tuntuu myös unohtuvan, että paikallinen sopiminen on mahdollista jo nyt. - Eilen uutisoitiin Imatran terästehtaasta, jossa joitakin vuoroja on jätetty ajamatta sähkön hintapiikkien vuoksi. Tuotantokatkoksista on pystytty sopimaan lyhyellä aikataululla, ja taukojen aikana työntekijät ovat olleet koulutuksissa, lomalla tai tehneet rästihommia. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että pa