Estä pommikämpät asunnon huolellisella alku- ja lopputarkastuksella

Vuokraussesongin ollessa kuumimmillaan julkisuudessa nousee välillä esiin vuokra-asuntoja, joihin vuokralainen on aiheuttanut suurta tuhoa. Vakuutusten ohella asunnon huolellinen alku- ja lopputarkastus ehkäisevät riitoja korvausasioista ja turvaavat sekä vuokralaisen että vuokranantajan asemaa.

- Suomen Vuokranantajien lakineuvonnassa törmäämme välillä kauhukuviin vuokralaisen aiheuttamista tuhoista. Olemme kuulleet muun muassa hajalle potkituista ovista ja asuntoon jätetyistä lemmikkieläinten jätöksistä. Vakuuden käyttämisen kannalta on tärkeää, että vahingon syntyajankohta pystytään näyttämään. Kun tarkastukset suoritetaan huolellisesti, huoneiston kuntoa voidaan verrata vuokrasuhteen päättyessä alkutarkastuksessa tehtyihin muistiinpanoihin ja valokuviin, kertoo Suomen Vuokranantajat ry:n neuvontalakimies Kaisa Kangasniemi.

Huoneiston tarkastukset selkeyttävät tilanteen sekä vuokralaiselle että vuokranantajalle

Vuokralainen vastaa vuokrasuhteen aikana vuokrahuoneistolle aiheuttamistaan vahingoista. Lopputarkastus kannattaakin tehdä vasta, kun poismuuttava vuokralainen on suorittanut huoneistossa loppusiivouksen. Siivotun ja tyhjennetyn huoneiston osalta on helpompi varmistaa, että huoneisto on asianmukaisessa kunnossa.

- Suosittelemme, että vuokralainen ja vuokranantaja tekevät huoneiston tarkastukset yhdessä. Tällöin myös vuokralainen pääsee esittämään havaintojaan huoneiston kunnosta. Lisäksi tarkastuksesta on suositeltavaa laatia kirjalliset muistiinpanot, Kangasniemi ohjeistaa.

Muistilista alku- ja lopputarkastusta varten

If tarjoaa Suomen Vuokranantajien jäsenille sijoitusasunnon vakuutuksen, joka on mahdollista laajentaa kattamaan myös vuokralaisen tahallaan aiheuttamat vahingot. Huoneiston tarkastusten huolellisuudesta ei kuitenkaan kannata tinkiä. Seuraava muistilista auttaa tarkastuksissa:

- Käy huoneiston kunto läpi huoneittain pistorasioita myöden

- Tarkasta myös kodinkoneiden kunto

- Kirjaa tiedot huoneistossa tehdyistä remonteista

- Kun huoneisto vuokrataan kalustettuna, laadi kalusteista yksityiskohtainen luettelo

- Kirjaa lopputarkastuksessa havaitut puutteellisuudet ja vertaa havaintoja alkutarkastuksen muistiinpanoihin

- Valokuvat ja videot huoneistosta toimivat käytännöllisenä muistiinpanojen liitteenä. Varmista kuitenkin, että havaitut puutteellisuudet näkyvät oikeassa mittasuhteessa.

Jos vuokranantajalla on huomautettavaa huoneiston kunnosta, tulee vuokralaisen ja vuokranantajan neuvotella, miten huoneiston puutteellisuus hoidetaan kuntoon. Vuokralaisen vastuu aiheuttamistaan vahingoista ei rajoitu vakuuden määrään. Vastuu ei myöskään välttämättä pääty vakuuden palauttamiseen, vaikka vahinko huomataan vasta uuden vuokralaisen muuttaessa asuntoon.

Lisätietoa:

Neuvontalakimies Kaisa Kangasniemi, p. (09) 1667 6345 (arkisin klo 12-15), kaisa.kangasniemi@vuokranantajat.fi