Esteettömässä leikkipuistossa viihtyvät kaikki

Rinnekoti rakennuttaa esteettömän leikkipuiston Espoon Lakistoon yhteistyössä LeikkiSet Oy:n kanssa. Alueelle tulee monitoimikeskus, karuselli, hiekkalaatikoita, keinuja, pallopelialue/leikkialue sekä kiipeilyteline. Esteettömyys on kaiken lähtökohta, ja esimerkiksi pyörätuolilla pääsee leikkialueella liikkumaan vapaasti myös jokaisella leikki- ja liikuntavälineellä.

Rinnekodilla on Lakiston alueella yhdeksän lastenyksikköä ja poliklinikka, jossa käy viikoittain useita lapsiperheitä. Lisäksi alueella toimii koulu.

- Lakiston leikkipuisto on erittäin odotettu ja toivottu ja on hienoa, että sen valmistuminen on nyt vihdoin käsillä. Rakennustyöt ovat hyvää vauhtia käynnissä. Toukokuussa istutamme alueelle myös hedelmäpuita, joista jokainen nimetään lastenyksiköidemme mukaan, projektissa mukana oleva lasten ja perheiden palveluiden palvelualuejohtaja Eva Keskilammi kertoo.

Leikkialuetta on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä toteuttaja LeikkiSetin kanssa. Yhdessä on pohdittu muun muassa sitä, minkälaisia oppimisen keinoja leikkialueen käyttäjät tarvitsevat ja miten leikkialue voisi vahvistaa esimerkiksi toimintakykyä.

LeikkiSet Oy:n aluepäällikkö Matti Kyllönen kertoo, että alue tulee olemaan monimuotoinen ja laaja-alainen erilaisten tarpeiden kannalta siten, että siinä yhdistyvät audiovisuaalisen, hieno- ja karkeamotorisen, psyykkisen sekä fyysisen kehityksen vaatimat tarpeet. Esimerkiksi leikkipuiston alustaksi valikoitui sinistä ja vihreää tekonurmea, minkä vuoksi näköaistimus on monipuolisempi kuin yksivärisellä alustalla.

- Lakistoon nouseva leikkialue on erityislaatuinen Suomenkin mittakaavassa. Leikkialueet rakennetaan yleensä niin, että esteettömät leikkivälineet ovat tavallaan lisävarusteita. Me LeikkiSetillä haluamme korostaa sitä, että esteettömyys ei ole vain lisävaruste leikkikentällä, vaan se voi myös olla lähtökohta suunnittelussa, kuten nyt Lakiston kohdalla on, Kyllönen mainitsee.

Leikkipuiston avajaisia vietetään elokuun viimeisenä lauantaina, 31.8. Avajaistapahtumassa on luvassa leikkipuistoon tutustumisen lisäksi erilaista ohjelmaa, josta kerromme lisää kesän aikana. Puisto toteutetaan osittain lahjoitusvaroin.