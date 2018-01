Estejuoksukilpailu Toughest juostaan elokuussa Vöyrin Norrvallassa

Estejuoksukilpailu Toughest järjestetään ensimmäistä kertaa Suomen maaperällä 17–19.8.2018. Kilpailu käydään Vöyrin Norrvallassa, joka tarjoaa täydellisen ympäristön tapahtumalle.

Toughest on yksi maailman tunnetuimmista estejuoksukilpailujen järjestäjistä, ja riippumaton Mud Run Guide -verkkopalvelu on valinnut sen kahtena viime vuotena ”Euroopan parhaaksi kiertueeksi ja konseptiksi. Toughest on luonut myös Skandinavian suurimman online-treenifoorumin, jolle Facebook on myöntänyt arvonimen ”business success case”. Yhteisöllä on 1–2 miljoonaa käyttäjää viikossa. Nyt on viimein Suomenkin vuoro päästä mukaan järjestämään tätä estejuoksukilpailua ja osallistumaan maailmanlaajuiseen nousevaan trendiin. Lajilla on yli kaksi miljoonaa aktiiviharrastajaa Euroopassa ja neljä miljoonaa Yhdysvalloissa. Estejuoksukilpailu on englanniksi OCR (Obstacle Course Race), ja se on tällä hetkellä yksi maailman nopeimmin kasvavista urheilulajeista. Folkhälsanilla olemme havainneet lajin kasvun ja tähtäämme siihen että laji juuri nyt lyö itsensä läpi myös Suomessa ja että me olemme merkittävä osa tätä läpimurtoa.

Olemme olleet yhteyksissä Toughestin kanssa yli vuoden ajan tapahtuman järjestämiseksi Suomessa. Viimeisen puolen vuoden ajan olemme neuvotelleet ja rakentaneet kokonaisuutta kiertueen muiden tapahtumajärjestäjien kanssa. Nyt Folkhälsan ja Toughest ovat tehneet sopimuksen Toughest-estejuoksukilpailun järjestämisestä Suomessa. Tämä on meiltä iso panostus ja olemme todella innostuneita, että pääsemme osaltamme mukaan Toughest-kiertueelle ja järjestämään toivottavasti Pohjanmaan vuoden 2018 suurinta liikuntatapahtumaa. Odotamme tapahtumaan myös suurta joukkoa ulkomaisia osallistujia.

– Folkhälsan tuntuu meille Toughestille täydelliseltä yhteistyökumppanilta. Folkhälsanilla on vahva paikallinen organisaatio, jolla on myös vankka kokemus urheilutapahtumien järjestämisestä. Lisäksi Norrvallan vaihteleva ja kumpeileva maasto sekä vesistöt luovat fantastiset puitteet kilpailulle, sanoo Toughestin perustaja ja osakas Per Ögren.

Lauantaina pidettävän varsinaisen kilpailun lisäksi sunnuntaina järjestetään perhekilpailu. Toughest on erityisen ylpeä perhekilpailusta ja pitää sitä maailman parhaana konseptina 7–12 vuotiaille lapsille, jotka yhdessä vanhempiensa kanssa suorittavat 2 kilometrin mittaisen noin 20 estettä sisältävän radan. Vähintään yhden aikuisen tulee juosta lasten kanssa ja vastata heidän turvallisuudestaan. Perhekilpailua varten esteet mukautetaan lapsille soveltuviksi ja aivan kuten pääkisassa monet esteet rakennetaan siten, että niitä suorittaessa voi valita sopivan vaikeusasteen.

Perjantaina julkistetaan Toughest Orienteering -erikoiskilpailu.

Toughest Orienteering on täysin uusi kilpailukonsepti, joka saa maailman ensi-iltansa juuri Norvallassa. Kilpailussa estejuoksuun yhdistetään suunnistuselementtejä niin, että kilpailija voi itse päättää, missä järjestyksessä suorittaa radan esteet. Tämä tarkoittaa sitä, että tuloksiin ja onnistumiseen vaikuttavat juoksemisen ja estetaitojen lisäksi myös taktiikka ja suunnistustaidot.

– Suomi on Pohjoismaiden johtava suunnistusmaa, ja siksi on luonnollista ja hauskaa järjestää meidän ensimmäinen Orienteering Event -suunnistustapahtuma juuri Suomessa, sanoo Per Ögren.

Lauantain pääkisa on 8 kilometriä pitkä ja sisältää yli 40 estettä. Konseptin sisältämät ominaisuudet ”fast lane”, ”normal lane” ja sakkokierros tarkoittavat sitä, että kilpailun vaativuuden voi sovitta sopivaksi. Tämä antaa tapahtumalle myös erittäin laajaan kohderyhmän. Suurimmaksi kohderyhmäksi lasketaan ihmiset jotka harjoittelevat 2–3 kertaa viikossa.

Folkhälsan perustaa huhtikuussa treeniryhmiä Vaasaan, Pietarsaaren ja Vöyrille osallistujille jotka haluavat harjoitella juuri Toughest -tapahtumaa varten. Järjestämme myös lisenssikoulutuksia PT:eille, joista voi tuill Toughest -ohjaajia. Kun nämä koulutukset on viety läpi, toivomme voivamme perustaa lisää Toughest -harjoitteluryhmiä. Ryhmien harjoitusten tavoitteena on olla hauskoja ja monipuolisia ja valmistaa kisaajia estejuoksutapahtumia varten.

Vöyrin Norvallassa on kuntopolun varteen rakennettu esteitä ja kevään aikana niitä rakennetaan lisää. Tavoitteena on tehdä Norrvallasta estejuksutapahtumien (OCR) harjoittelukeskus.

Folkhälsanin oma Valhalla OCR juostaan 28.4.2018 Norvallasa. Tämä estejuoksukilpailu juostaan 1–4 hengen joukkueissa. Valhalla OCR sisältää myös juniorisarjan 8–16 vuotiaille. Valhalla OCR on täydellinen tapa tutustua estejuoksukilpailuiden maailmaan ja rakentaa tiimihenkeä, rata on lyhempi kuin esimerkiksi Toughest-kilpailuissa. Osanottajamäärä Valhalla OCR-tapahtumaan on rajattu 100 joukkueeseen, ilmoittaudu siis ajoissa.