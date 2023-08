Etä- ja hybridityötä tekevä, onko kotisi radonturvallisuus tutkittu?

Raksystems on asuntojen käyttövaiheen BREEAM-sertifiointien markkinajohtaja 10.5.2023 07:47:02 EEST | Tiedote

Asuntojen käyttövaiheen BREEAM-sertifiointeja on tehty Suomessa yhteensä 140, joista Raksystems Groupin osuus on 105. Yli 70 prosentin osuudellaan Raksystems on tällä hetkellä Suomen johtava BREEAM-In-Use Residential -toimija. Markkinaosuus on myös maailmanlaajuisesti merkittävä.