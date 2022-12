Etäklinikka Distantia tuo luotettavat ja laadukkaat lääkäri- ja terveyspalvelut sinne missä olet – erikoislääkärille vaikka kotisohvalta

Etäklinikka Distantia Oy on uusi, pääasiassa etävastaanottotoimintaan keskittyvä lääkärikeskus. Tavoitteenamme on tarjota yksittäisille asiakkaille, yrityksille, vakuutusyhtiöille ja julkiselle sektorille korkeatasoisia lääkäri- ja muita terveyspalveluja osana uudistuvaa terveydenhuoltoa. Meille on ensiarvoisen tärkeää luotettava ja laadukas hoito. Haluamme, että terveyspalvelut ovat jokaisen saatavilla kaikkialla, missä netti toimii. Ohjaamme asiakkaamme tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja hoitoon yhteistyökumppaneillemme. Toimintamme on aina asiakaslähtöistä ja ympäristöystävällistä.