Etämyynnissä tehdään nyt virtuaalisia kädenpuristuksia

Seidat on kehittänyt sähköisen allekirjoitusratkaisun Business Finlandin koronatuella.

Kun koronaepidemia alkoi leviämään maailmalla, Seidatilla mietittiin viime hetken valintoja, miten muita yrityksiä voitaisiin tukea mahdollisimman hyvin muuttuvassa ympäristössä. “Vaikka saamme Seidatista äärimmäisen hyvää palautetta nimenomaan etämyyntiratkaisuna, koemme, että meidän täytyy kehittyä siinä vielä paremmaksi. Etämyynnistä tulee yhä tärkeämpää aktiivista myyntiä tekeville yrityksille”, kertoo Seidatin COO Joona Taskinen päätöksen taustoista.

Seidatin asiakkaan Suomen Verkostohuolto Oy:n toimitusjohtaja Olli Nurmela kertoo, että etämyynti on ollut heillä nyt keskeinen osa korona-ajan liiketoimintaa. Seidatin ja puhelimen yhdistelmä on ollut ylivoimainen ratkaisu myyntityöhön, koska silloin ei ole teknisiä murheita, joita esim. Teamsin käyttäjät ovat kohdanneet.

Yksi keskeinen haaste etämyynnissä on ollut “kädenpuristuksen virtualisointi”. Kädenpuristuksen tekeminen on nyt vaivatonta Seidatin myyntialustan avulla. Myyjä voi kytkeä allekirjoitusominaisuuden päälle tarjouksen etäesittelyssä, jonka jälkeen ostaja vain klikkaa nappia ja virtuaalinen kädenpuristus on syntynyt. Allekirjoitusratkaisu on keskeinen osa Seidatin kehitysprojektia, jota Business Finland on tukenut.

“Mielestäni tämä on valtiolta todella fiksu investointi. Pystymme auttamaan muita yrityksiä pitämään pyörät pyörimässä kriisin keskellä ja ratkaisu on sen verran ainutlaatuinen, että Seidatin kansainvälistyminen on ottanut viime päivinä isoja uusia askelia. Vienti on ratkaisevan tärkeää Suomelle,” päättää yhtiön toimitusjohtaja Paulus Perkkiö.