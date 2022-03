Etätyön päättyminen voi aiheuttaa lemmikille suurta stressiä

Royal Canin

Royal Canin on yksi maailman johtavista korkealuokkaisten kissan- ja koiranruoan valmistajista. Yritys perustettiin 1968 Etelä-Ranskassa. Vuodesta 2002 Royal Canin on ollut osa MARS Inc. -yhtiötä ja sen tuotteita myydään yli 100 markkinalla. Royal Caninilla on pitkä kokemus ravinteikkaiden, tutkimuksiin perustuvien lemmikkien hyvinvointia tukevien ruokavalioiden kehittämisessä ja se tekee tiivistä yhteistyötä eläinlääkäreiden, kasvattajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Globaalisti yritys työllistää noin 7 800 työntekijää, joista 500 on eläinlääkäreitä ja ravitsemusasiantuntijoita.

www.royalcanin.fi