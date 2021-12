Etelä-Karjala etsii kestävän kehityksen osaajia Aasiasta

Kaakkois-Suomeen on jo pitkään rakennettu Aasia-osaamiskeskittymää, ja Etelä-Karjala haluaa profiloitua Suomen Aasia-yhteyksien maakunnaksi. Etelä-Karjalaan haetaan vihreän teknologian, cleantechin ja IT-alan osaajia.

Live Like a Finn 90 Days by Lake Saimaa, Finland -ohjelman ajatuksena on vahvistaa Suomen vihreän teknologian sektoria löytämällä huippuosaajia Aasiasta.

– 90 päivän ajan on mahdollista kokeilla, miltä asuminen ja työnteko vaikuttavat Suomessa. Autamme ammattilaista ja hänen perhettään oleskelu- ja työluvan kanssa sekä käytännön asioissa, jos henkilö on kiinnostunut jäämään Etelä-Karjalaan pidemmäksi aikaa tai pysyvästi, kertoo Etelä-Karjalan liiton Aasia-asiantuntija Ding Ma.

Ohjelmaan valitut maksavat itse matkat, asunnon ja vakuutukset. Sijoittumisessa, asunnon hankinnassa sekä lasten päivähoitoon ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa autetaan koko ohjelman ajan.

Suomessa ymmärretään, että työn ja vapaa-ajan tasapaino edistää elämänlaatua ja onnellisuutta.

– Uskomme, että Aasiassa arvostetaan mahdollisuutta tasapainottaa työ ja vapaa-aika. Suomi on maailman onnellisin maa jo neljättä vuotta peräkkäin, mikä varmasti houkuttelee aasialaisia Suomeen, Ma toteaa.

Suunnattu viisumivapaaseen Aasiaan

Live Like a Finn 90 Days by Lake Saimaa, Finland -ohjelma on suunnattu Etelä-Karjalan Aasia-strategian kohdemaihin, joiden kansalaiset eivät tarvitse Suomeen viisumia. Nämä maat Aasiassa ovat Japani ja Kiinan erityishallintoalue Hongkong, jonka HKSAR-passin haltijoilla on viisumivapaus Schengen-alueelle ja Suomeen. Tämän passin omaavat henkilöt voivat oleskella Suomessa tai muiden Schengen-maiden alueella 90 päivää 180 päivän ajanjaksolla.

– Haemme Aasiasta kumppaneita etsiviä yrittäjiä ja sijoittajia, vihreän teknologian koulutuksen saaneita vastavalmistuneita ja opiskelijoita sekä jo työelämässä olevia, verkostoituneita ammattilaisia. Kielitaidon tulee olla sellainen, että henkilö pärjää englannin kielellä.

Tutkija, yrittäjä, opiskelija – esimerkkejä mahdollisista hakijoista

Green tech -tutkija tai -opiskelija. Hakija voi olla japanilainen tai hongkongilainen tutkija tai opiskelija, joka tulee kolmeksi kuukaudeksi tekemään omaa tutkimusta tai yhteistutkimusta LUT-yliopistoon tai LAB-ammattikorkeakouluun. Ohjelmaan valitulle järjestetään Lappeenrannan Skinnarilasta coworking-tila, jonka kautta hän pääsee kampusyhteisöön mukaan.

Vihreän teknologian ammattilainen ja hänen perheensä. Ohjelmaan haetaan mukaan myös ammattilaisia perheineen. Vanhemmilla on mahdollisuus tehdä etätöitä Etelä-Karjalasta käsin. Lapset pääsevät laadukkaaseen englanninkieliseen kouluun, ja koko perhe voi yhdessä tutustua Saimaan alueeseen sekä nauttia alueen liikunta-, luonto- ja kulttuurimahdollisuuksista.

Yrittäjä tai sijoittaja, joka on kiinnostunut vihreistä teknologioista. Hän pääsee verkostoitumaan eteläkarjalaisten yritysten ja osaajien kanssa ja löytää uusia bisnesmahdollisuuksia. Kaakkois-Suomesta on myös hyvät yhteydet Pietariin.

Apua sijoittautumiseen

Ohjelmaan valittuja autetaan nopeasti pääsemään normaaliin suomalaiseen elämään. Relokaatioon erikoistuneet ammattilaiset auttavat ohjelmaan valittuja virallisista asiakirjoista asumiseen, lasten päivähoitoon, koulujärjestelyihin ja terveydenhuoltoon sekä tekevät henkilökohtaisen tutustumisohjelman paikallisiin cleantech-yrityksiin ja -verkostoihin.

Lisätietoja:

Ding Ma, yhteyspäällikkö, Aasia-asiat

Etelä-Karjalan liitto

040 660 4015

ding.ma@ekarjala.fi

Etelä-Karjalan liittoon suunnittelu- ja edunvalvontayksikkö, joka tekee työtä maakunnan henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin sekä kulttuurin edistämiseksi. Etelä-Karjalan liitto ajaa maakunnan, sen kuntien, väestön ja elinkeinoelämän etuja. Liitossa tehdään myös maakuntaa koskevia tutkimuksia, tilastointia, suunnitelmia ja selvityksiä.

Etelä-Karjalan Aasia-osaamiskeskittymä EKA -hankkeen visiona on, että Etelä-Karjala profiloituu Suomen Aasia-yhteyksien edelläkävijämaakunnaksi ja yhdeksi kiinnostavimmista TKI-ympäristöistä Aasian yrityksille. Tavoitteena on rakentaa Etelä-Karjalan maakuntaan Aasia-osaamiskeskittymä, joka mahdollistaa laajenevaa ja monipuolistuvaa yhteistyötä Aasian kumppaneiden kanssa syventäen älykkään erikoistumisen toimeenpanoa maakunnassa.