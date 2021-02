Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien kokoontumisrajoituksia jatketaan maaliskuussa

Alueellisten koronatilanneryhmien arvioiden mukaan nykyiset kokoontumisrajoitukset ovat tarpeen myös maaliskuussa Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueella. Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueella on edelleen kielletty kaikki yli 10 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella kaikki yli 20 hengen vastaavat kokoontumiset. Pieniäkin kokoontumisia on syytä välttää aina kun se on mahdollista.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki 24.2.2021 neljä päätöstä, joilla jatketaan helmikuun loppuun asti voimassa olevia kokoontumisrajoituksia maaliskuun ajan eli 1. - 31.3.2021. Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirien alueilla kaikki yli 10 (kymmenen) hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa on kielletty.

Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella kaikki yli 20 (kahdenkymmenen) hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa on kielletty. Aluehallintovirasto suosittelee painokkaasti välttämään kaikkia fyysisiä kokoontumisia, joita ei ole pakko järjestää. Kokoontumisia on mahdollista järjestää edellä mainituin henkilömäärärajoituksin, mutta tällöin on noudatettava ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Näistäkin tilaisuuksista tulisi järjestää ainoastaan aivan välttämättömimmät kokoontumiset. Kokouksia suositellaan järjestettäväksi etäyhteydellä aina kun se on mahdollista. Kokoontumisrajoitukset perustuvat epidemiologiseen tilannearvioon, valtioneuvoston hybridistrategian toteutussuunnitelmaan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausuntoon suositeltavista toimista epidemian eri vaiheissa sekä sosiaali- ja terveysministeriön tämän mukaisesti antamaan ohjaukseen. Niiden mukaan rajoitustoimien on oltava ennakoivia ja riittävän laaja-alaisia ja alueellisissa rajoituksissa on huomioitava valtakunnallinen ja ympäröivien alueiden tautitilanne. Hallitus suosittelee pitämään alueiden rajoitustoimet vähintään nykyisellä tasolla, kunnes virusmuunnoksen leviämistä ja sen estämiseksi tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia on voitu arvioida.Jos tautitilanne muuttuu merkittävästi, aluehallintovirasto voi tehdä uusia päätöksiä kokoontumisrajoituksista. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella yli kuuden hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty 14.3.2021 asti Etelä-Suomen aluehallintoviraston 19.2.2021 tekemällä päätöksellä. Kaikkia ylimääräisiä lähikontakteja tulisi välttää Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös koskee yleisötilaisuuksia, kuten markkinoita, konsertteja, teatterinäytöksiä ja urheiluotteluja, joissa on yleisöä. Aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset eivät ulotu yksityisiin tilaisuuksiin, kuten illanviettoihin tai perhejuhliin, eivätkä normaaliin, jatkuvaluonteiseen palvelutoimintaan. Myöskään viranomaisten kokoukset, kuten kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien kokoukset, eivät kuulu rajoitusten piiriin. Nämäkin suositellaan järjestettävän etäkokouksina. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sairaanhoitopiirit ja kunnat ovat antaneet eri toimijoille ja yksityishenkilöille suosituksia mm. aluehallintoviraston määräysten ulkopuolelle jäävien tilaisuuksien ja toiminnan järjestämisestä sekä maskien käytöstä, joita jokaisen on syytä noudattaa omalta osaltaan. On erittäin tärkeää, että jokainen meistä noudattaa erityistä varovaisuutta ja huomioi viranomaisten antamat määräykset, suositukset ja ohjeet, jotta epidemiatilanne ei heikkene ja terveydenhuollon kantokyky kestää. Virusmuunnokset lisäävät riskiä tautitilanteen nopeasta pahenemisesta. Kaikki lähikontaktit toisiin ihmisiin, jotka eivät ole välttämättömiä, on syytä jättää tässä tilanteessa pois. Lisää tietoa: Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökset 24.2.2021 aluehallintoviraston verkkosivujen yleistiedoksiannoissa

