Etelä-Pohjanmaalla oli 6192 työtöntä työnhakijaa tammikuun lopussa

Pohjalaismaakuntien pohjavesialueet on luokiteltu uudelleen

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on saanut valmiiksi pohjavesialueiden uudelleenluokittelun. Muutosehdotuksista järjestettiin kuulemiset kunnittain vuosina 2017–2021. Pohjalaismaakunnissa on yhteensä 369 luokiteltua pohjavesialuetta, joista 250 on vedenhankintaa varten tärkeitä pohjavesialueita (luokka 1 tai 1E) ja 119 muita vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita (luokka 2 tai 2E).