Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen on antanut perustellun päätelmän Kierto Ympäristöpalvelut Oy:n Mustasaaren vaarallisen jätteen käsittelylaitoksen YVA-selostuksesta (Pohjanmaa)

Kierto Ympäristöpalvelut Oy suunnittelee uutta vaarallisten jätteiden käsittelylaitosta Mustasaaren Lintuvuoren teollisuusalueelle. Jätteenkäsittelylaitoksessa tullaan tekemään vaarallisten jätteiden kappaletavaran lajittelua sekä vaarallisten nestemäisten jätteiden käsittelyprosesseja öljyisille vesille, öljyille, metallipitoisille happo- ja emäsliuoksille, liuotinpitoisille vesille, teollisuusjätevesille ja glykoliliuoksille.

Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely), jossa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on toiminut yhteysviranomaisena. Yhtiö on toimittanut 16.11.2020 ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, jonka kuulemisessa saatiin yhteensä 11 lausuntoa ja asiantuntijakommenttia.



Arviointiselostuksessa esitetyn arvion, kuulemisen ja oman tarkastelun perusteella ELY-keskus on katsonut, että hankkeen merkittävimmät myönteiset ympäristövaikutukset kohdistuvat materiaalikierrätykseen, jätteiden hyödyntämiseen sekä kiertotalouteen. Hankkeen katsotaan toteuttavan osaltaan valtakunnallisen ja alueellisen jätestrategian tavoitteita, edistävän alueellista kiertotaloutta sekä lisäävän jätteiden hyötykäytön mahdollisuuksia.



Hankkeen merkittävimmät kielteiset ympäristövaikutukset voivat aiheutua mahdollisista onnettomuuksista, poikkeustilanteista tai toiminnan häiriöistä. Myös laitoksen ilmapäästöjen minimointi tulee huomioida hankkeen jatkosuunnittelussa. Poikkeustilanteet yhdistettyinä laitoksen hajapäästöihin sekä muiden ympäristön laitosten aiheuttamiin yhteisvaikutuksiin saattaa nostaa ilmapäästöjen sekä hajupäästöjen merkittävyyttä arvioitua suuremmaksi.

Arviointiselostus ja ELY-keskuksen lausunto kokonaisuudessaan löytyvät YVA-hankkeen sivulta (ymparisto.fi)