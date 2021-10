Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta haettavissa avustuksia ympäristöhankkeisiin (Pohjalaismaakunnat)

Pohjanmaan TE-toimisto aloittaa suorat TE-livelähetykset rekrytointien tueksi (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) 12.10.2021 05:59:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) on suuri tarve osaavalle työvoimalle. Elokuun työllisyyskatsauksen mukaan työttömyysaste on palannut koronaa edeltävälle tasolle ja työpaikkoja on viime vuoteen nähden aiempaa enemmän. Työ- ja elinkeinohallinnon yhteinen TE-live -palvelu laajenee vuoden 2021 loppuun mennessä kattamaan koko Suomen ja rantautuu nyt myös Pohjanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle.