Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon Umicore Finland Oy:n KIP itäisen nikkelijalostamon ja pCAM-tehtaan YVA-ohjelmasta (Keski-Pohjanmaa)

Sinilevätilanne on melko rauhallinen Pohjalaismaakunnissa (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus) 10.8.2023 14:26:52 EEST | Tiedote

Viikolla 32 sinilevätilanne on ollut melko rauhallinen epävakaisen ja tuulisen sään seurauksena. Enimmät havainnot on tehty merialueilla ja sisävesialueilla on raportoitu yksittäinen havainto. Ympäristöhallinnon havaintopaikoilla sisävesialueilla pintaveden lämpötila on tavanomainen vuodenaikaan nähden, Lappajärven Halkosaaressa 20,2 astetta ja Hinjärvellä 19,1 astetta.