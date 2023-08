Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Dalalandetin tuulivoimalahankkeen YVA-ohjelmasta (Pohjalaismaakunnat)

Tervetuloa Vesiluontopäivään Isojoelle 26.8.2023! 24.8.2023 15:09:23 EEST | Tiedote

LIFE Revives -hanke yhdessä Lapväärtin-Isojoen vesivision kanssa järjestää koko perheelle suunnatun Vesiluontopäivän Isojoella osana Suomen luonnon päivää. Päivän aikana kaikille avoimessa tapahtumassa pääsee tutustumaan vesiluontoon, sen merkitykseen sekä vesistökunnostamiseen Vihermön tilalla joen varrella. Luvassa on mielenkiintoisia otuksia, arvailuja ja pieniä palkintojakin! Tapahtuma-aika on klo 12–16 ja tarkempi osoite on Kristiinantie 1425, Vanhakylä.