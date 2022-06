Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Roukuksen tuulivoimapuiston YVA-ohjelmasta (Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen järjestämässä joukkoliikenteessä panostetaan asiakastiedon parantamiseen 31.5.2022 15:08:01 EEST | Tiedote

Joukkoliikennettä koskevassa palvelutasomäärittelyssä vuosille 2019–2022 on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tunnistanut tärkeimmäksi laadulliseksi kehityskohteekseen reaaliaikaisen informaation parantamisen. Tavoitteena on parantaa reitti- ja aikataulutiedon sekä hintatietojen saavutettavuutta. Tärkeimpiä asiakastiedon lähteitä ovat sähköiset reittioppaat, joissa matkustaja voi hakutoimintoja hyödyntäen löytää parhaiten omiin tarpeisiinsa vastaavan liikkumisvaihtoehdon. Reitti- ja aikataulutietojen löytymisessä luotettavasti yhdestä reittioppaasta on ollut ongelmia ELY-keskuksen järjestämässä joukkoliikenteessä Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla, mutta tähän on tulossa parannusta lähiaikoina.