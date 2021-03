Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Kesänopeuksiin siirtyminen alkaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen maanteillä keskiviikkona 31.3. 30.3.2021 09:10:41 EEST | Tiedote

Talvi- ja pimeän ajan alennettujen nopeusrajoitusten poisto aloitetaan tällä viikolla ympäri Suomen. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen maanteillä nopeusrajoitusten vaihtaminen aloitetaan keskiviikkona 31.3. ja kaikki merkit tulee olla muutettuna viimeistään torstaina 1.4. Kesänopeusrajoituksiin siirryttäessä maanteiden nopeusrajoitus palautuu 80 kilometristä 100 kilometriin tunnissa liki 1300 kilometrillä Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Vaasan moottoritiellä nopeusrajoitus nostetaan 120 kilometriin tunnissa. Uusi nopeusrajoitus astuu voimaan vasta silloin kun rajoitusmerkit on vaihdettu. Renkaat ja ajotyyli kelin mukaan Vaikka liikennemerkkeihin ilmestyy taas suurempia lukemia kuin talvella, voi turvallinen ajo edellyttää alempia nopeuksia kuin liikennemerkki sallisi. Keli vaikuttaa myös rengasvalintaan. Uuden tieliikennelain myötä oikea rengasvalinta on entistä enemmän kuljettajan vastuulla ja sidoksissa keliin. Talvirenkaita on käytettävä maaliskuun loppuun