Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut YVA-yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Uudenkaarlepyyn Björkbackenin tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta (Pohjanmaa)

​​Pohjalaismaakuntien sisäosiin ennustetaan tavanomaista kelirikkoa, rannikkoalueilla kelirikko saattaa olla viimevuotista vaikeampi (Pohjalaismaakunnat)​ 3.4.2023 11:30:00 EEST | Tiedote

Pohjalaismaakuntien alueella talvi on koostunut pääsääntöisesti yhtenäisistä pakkasjaksoista, jotka ovat pitäneet sorateiden pinnat jäässä. Sorateiden kelirikon hoidon osalta kulunut talvi on ollut helppo alueemme tiestöllä, eli pääosin ylimääräisiltä kelirikon hoitotoimenpiteiltä on tiestöllä säästytty.