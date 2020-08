Etelä-Pohjanmaan Kasvupolku®: Potentiaalisimmat kasvuyritykset ovat Maslog Oy ja ER-Pakkaus Oy

Tuomariston arviointi- ja valintakriteerit potentiaalisimpien yritysten valintaan olivat: markkinapotentiaali, tiimi, kasvukyky ja näytöt.

Etelä-Pohjanmaan Kasvupolun kaksi potentiaalisinta kasvuyritystä ovat seinäjokelaiset Maslog Oy sekä ER-Pakkaus Oy.

Tuomariston arviointi- ja valintakriteerit potentiaalisimpien yritysten valintaan olivat: markkinapotentiaali, tiimi, kasvukyky ja näytöt. Kriteerit ovat samat kaikilla Kasvu Openin Kasvupoluilla.

Maslog Oy on innovatiivinen, uuden sukupolven yritys, joka suunnittelee ja kehittää sähköavusteista voimalinjaa. Voimalinjan käyttökohteita ovat teollisuuden-, logistiikan- sekä terveydenhuoltoalan koneet ja laitteet. Yrityksen ensimmäinen tuote on patentoitu, sähköavusteinen pumppukärry.

Tuomaristo kehui yrityksen innovatiivista tuotetta, jolla on mahdollista mullistaa toimialamarkkinat. Maslogilla on iso kansainvälinen markkinapotentiaali, monipuolista osaamista ja valmiudet kehittymiseen. Lisäksi toteutuneet ennakkomyynnit antavat lupauksia tulevasta.

ER-Pakkaus Oy on perheyritys, jolla on vuosikymmenien kokemus kartonkipakkausten valmistajana. Yritys valmistaa ja tuottaa laadukkaita pakkausratkaisuja teollisuuden aloille. Toiminnan painopiste on oman tuotannon tuotteiden myynnillä.

Tuomaristo arvosti vakaata pidempään toiminutta yritystä, jolla on merkittävää kasvupotentiaalia. ER-Pakkaus on oivaltanut, että muuttuvassa markkinatilanteessa on uskallettava muuttua myös itse. Lisäksi yritykseltä löytyy vahvaa toimialaosaamista, jota pitää uskaltaa haastaa päivittäin.

Etelä-Pohjanmaan Kasvupolun tuomariston kokoonpano:

Pertti Kinnunen , Etelä-Pohjanmaan kauppakamari

, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari Petra Sippola , SeAmk

, SeAmk Ossi Viljanen , Seinäjoen Yrittäjät

, Seinäjoen Yrittäjät Juha Salmi , Remu Oy

, Remu Oy Aila Hemminki, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät

Etelä-Pohjanmaan Kasvupolulla mukana ovat Kasvupolkukumppanit Etelä-Pohjanmaan kauppakamari, Etelä-Pohjanmaan liitto, Into Seinäjoki, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät, Alavuden Kehitys, Viexpo, MyynninMaailma, Lapua, Ilmajoki, Kauhava, Kurikka, Kuortane, Ähtäri, Uusyrityskeskus, Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu sekä SeAMK.

Kasvupolun maksuttomaan sparraukseen osallistuivat myös Dialogis Oy, Kiinteistö Oy Krepelin, Koiviston Kukka ja Hautaus Oy, Kyrö Living Oy, LVI-Pörssi Oy, Nevera Oy, NYQS Oy, Oree Oy, Ostofokus Oy, Physioneer Oy, RecyclingEnergy Int. Oy, Suomen Lanka Oy ja Takalan Konepaja Oy.

Kohti Kasvu Open Karnevaalia

Potentiaalisimmat yritykset etenevät automaattisesti Kasvu Open kauden 2020 TOP 60 -finalistijoukkoon. Finalistit saavat kolmannen sparrauspäivän syksyllä 2020. Kasvuyritystapahtuma Kasvu Open Karnevaalin 27.-29.10.2020 yhteydessä finalistijoukosta valitaan kauden TOP 10 ja voittajat. TOP 10- ja voittajavalinnat tekee Kasvu Openin valtakunnallinen tuomaristo.

