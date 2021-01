Etelä-Savon järvien jäänpaksuudet vaihtelevat paljon ja teräsjäätä paikoin vähän

Etelä-Savossa työttömiä 900 enemmän kuin vuosi sitten 24.11.2020 08:00:00 EET | Tiedote

Työttömien määrä nousi Etelä-Savossa vuodentakaisesta lähes 900:lla. Lomautettujen määrä oli lokakuun lopussa 783, eli 34 % enemmän verrattuna vuodentakaiseen. Koko maassa lomautettuja oli 57 200. Määrä oli viisinkertainen vuodentakaiseen verrattuna. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Etelä-Savossa lokakuun lopussa 761, mikä on 97 henkilöä ja 15 % enemmän kuin vuosi sitten. Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli Etelä-Savossa lokakuun lopussa 3 045 henkilöä eli 363 vähemmän kuin vuosi sitten. Aktivointiaste oli Etelä-Savossa 31 %, mikä on maan kuudenneksi paras. Pitkäaikaistyöttömiä on Etelä-Savossa lokakuun lopussa 1 838, eli 31,5 % enemmän kuin vuosi sitten. Naisten pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi suhteellisesti hieman enemmän, 34 %.